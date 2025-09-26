Nepal gọi cầu thủ từ Campuchia về chuẩn bị gặp tuyển Việt Nam

Liên đoàn bóng đá Nepal (ANFA) vừa công bố danh sách sơ bộ 33 cầu thủ được triệu tập chuẩn bị cho hai trận đấu với đội tuyển Việt Nam thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Tiền vệ Laken Limbu đang là đội trưởng của Kirivong Sok Sen Chey dự Giải VĐQG Campuchia. ẢNH: FBNV

Đáng chú ý là sự góp mặt của tiền vệ Laken Limbu, người đang thi đấu tại Giải VĐQG Campuchia trong màu áo Kirivong Sok Sen Chey. Laken sinh năm 2002, đã ra sân chơi 16 trận và được trao chiếc áo số 10 tại đội tuyển Nepal.

Ngoài Limbu, đại diện đến từ Nam Á còn gọi một số gương mặt đang khoác áo các CLB nước ngoài như thủ môn đội trưởng Kiran Chemjong (Bangladesh Police), cựu binh Rohit Chand (Persik Kediri tại Giải VĐQG Indonesia), cùng những cầu thủ khác trở về từ Philippines và Bangladesh.

Danh sách 33 cầu thủ hiện tại sẽ được rút gọn trước khi đội tuyển Nepal di chuyển sang TPHCM. Thầy trò HLV Matt Ross đã bước vào guồng quay tập luyện từ ngày 23-9, và các buổi tập sẽ diễn ra trong trạng thái đóng cửa với truyền thông.

Đội tuyển Nepal hiện xếp hạng 176 FIFA, kém Việt Nam đến 62 bậc. Trước thềm vòng loại Asian Cup 2027, thầy trò HLV Matt đã có tín hiệu khởi sắc khi thắng Singapore và cầm hòa Hồng Kông - Trung Quốc ở loạt trận giao hữu. Nhưng khi bước vào giải đấu chính thức, đại diện đến từ Nam Á vẫn chưa có điểm nào sau hai thất bại trước Malaysia (0-2) và Lào (1-2).

Thầy trò HLV Matt sẽ đối đầu đội tuyển Việt Nam hai trận thuộc bảng F vòng loại Asian Cup 2027, cụ thể vào 19g30 ngày 9-10 trên sân Bình Dương và 19g30 ngày 14-10 tại sân Thống Nhất. Trong đó, trận đấu tổ chức ở sân Thống Nhất được ANFA đăng ký làm sân nhà để đáp ứng những quy định từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Hai trận đấu với Nepal sẽ đóng vai trò quan trọng với đội tuyển Việt Nam trong cuộc đua giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2027. Ngay sau khi vòng 6 V-League 2025-2026 khép lại vào cuối tuần tới, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ hội quân trở lại chuẩn bị cho FIFA Days tháng 10. Mục tiêu của toàn đội là giành trọn 6 điểm để bứt phá trên bảng xếp hạng, nuôi hy vọng tạo ra bất ngờ trong cuộc đua giành tấm vé duy nhất tại bảng F dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Sau hai lượt trận tại bảng F, Malaysia tạm dẫn đầu bảng với 6 điểm. Hai đội tuyển Việt Nam và Lào cùng có 3 điểm, trong khi Nepal chưa giành được điểm nào.

Danh sách 33 tuyển thủ Nepal được triệu tập chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Việt Nam. ẢNH: ANFA

HỮU THÀNH