TPHCM chuẩn bị cho các trận đấu của tuyển Việt Nam tại cúp châu Á

Chiều 25-9, tại Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, đã diễn ra cuộc họp nhằm rà soát và đánh giá công tác chuẩn bị cho hai sự kiện bóng đá quốc tế, gồm hai trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Nepal thuộc vòng loại Asian Cup 2027 và vòng loại Giải U17 nữ châu Á 2026.

Ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM (trái), đồng chủ trì cuộc họp với Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú (phải). ẢNH: ANH TRẦN

Cuộc họp do ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cùng ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đồng chủ trì. Đến tham dự còn có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá TPHCM (HFF), các cơ quan an ninh, y tế, Sở Ngoại vụ, đội Becamex TPHCM và các phòng chức năng của VFF.

Tại buổi làm việc, các đơn vị liên quan đã trình bày chi tiết kế hoạch tổ chức, các vấn đề liên quan đến an ninh, y tế, hậu cần và truyền thông. Đại diện VFF cũng cập nhật tiến độ công tác chuẩn bị, đảm bảo hai sự kiện diễn ra an toàn, chuyên nghiệp và đúng quy chuẩn của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

TPHCM bận rộn với các sự kiện bóng đá châu Á vào tháng 10 và tháng 11. ẢNH: ANH TRẦN

Ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, khẳng định: “Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM sẽ phối hợp chặt chẽ với VFF và các đơn vị liên quan để tổ chức thành công các trận đấu, qua đó góp phần khẳng định năng lực tổ chức sự kiện quốc tế của TPHCM và nâng cao uy tín bóng đá Việt Nam trong mắt AFC”.

Vào sáng 26-9, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tiếp tục làm việc với VFF và Trung tâm TDTT Thống Nhất để rà soát công tác tổ chức trận đấu giữa 2 đội tuyển Nepal và Việt Nam vào ngày 14-10, bảo đảm mọi khâu đều được chuẩn bị chu đáo và đúng tiến độ.

Ông Hoàng Bảo Trung, đại diện Phòng Tổ chức thi đấu VFF, chia sẻ về kế hoạch chuẩn bị. ẢNH: ANH TRẦN

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam tập trung trở lại từ đầu tháng 10 để chuẩn bị cho 2 trận gặp Nepal. Lịch thi đấu lần lượt vào lúc 19g30 ngày 9-10 tại sân Bình Dương (phường Thủ Dầu Một) và 19g30 ngày 14-10 tại sân Thống Nhất (phường Diên Hồng). Về kế hoạch bán vé trực tiếp và trực tuyến sẽ được VFF sớm công bố tới người hâm mộ.

Ngay sau đó, từ ngày 13 đến 17-10, vòng loại Giải U17 nữ châu Á 2026 sẽ diễn ra tại sân Bình Dương, với sự tham dự của U17 nữ Guam, U17 nữ Hồng Kông - Trung Quốc và đội chủ nhà U17 nữ Việt Nam.

HỮU THÀNH