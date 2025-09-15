TPHCM sôi động với các giải bóng đá châu Á cuối năm 2025

TPHCM đang trở thành điểm hẹn sôi động của bóng đá châu Á khi liên tiếp được chọn đăng cai nhiều sự kiện quốc tế trong giai đoạn cuối năm 2025. Từ đấu trường cấp CLB đến các đội tuyển quốc gia, làng cầu phía Nam hứa hẹn sẽ được sống trong bầu không khí lễ hội bóng đá đỉnh cao.

CLB nữ TPHCM tiếp tục được thi đấu trên sân Thống Nhất tại vòng bảng Cúp các CLB nữ châu Á 2025-2026. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Một trong những trọng tâm là Cúp các CLB nữ châu Á 2025-2026, khi sân Thống Nhất tiếp tục được chọn tổ chức bảng A. Đây là năm thứ hai liên tiếp “chảo lửa” của bóng đá miền Nam vinh dự đăng cai ngày hội lớn bóng đá nữ cấp châu lục. Đại diện chủ nhà là CLB nữ TPHCM sẽ ra quân gặp Stallion Laguna (Philippines) vào ngày 13-9. Cứ cách 3 ngày, cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi lần lượt đối đầu Lion City Sailors (Singapore) và Melbourne City (Australia).

Lịch thi đấu được xem là thuận lợi khi CLB nữ TPHCM chạm trán đối thủ mạnh nhất, cũng là á quân giải đấu Melbourne City, ở lượt trận cuối. Đây được xem là cơ hội để Huỳnh Như cùng đồng đội có thêm tính toán trong cuộc đua giành vé vượt qua vòng bảng.

Sân Thống Nhất cũng bận rộn với lịch thi đấu quốc tế cuối năm. Không chỉ tổ chức vòng bảng Cúp các CLB nữ châu Á 2025-2026 vào tháng 11, địa điểm này còn làm nơi đăng cai trận đấu giữa hai đội tuyển Nepal và Việt Nam thuộc lượt trận thứ 4 bảng F vòng loại Asian Cup 2027, tổ chức vào ngày 14-10.

Người hâm mộ tại khu vực Bình Dương sắp được chào đón đội tuyển Việt Nam trở lại. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Điều này đến từ việc Nepal không thể đăng cai trận đấu này trên sân nhà, mà phải “thuê” sân nhà của Việt Nam. Trận đấu này đặc biệt ý nghĩa bởi sau 3 năm, người hâm mộ phía Nam mới lại có dịp cổ vũ đội tuyển Việt Nam ngay trên sân Thống Nhất. Trước đó, trận lượt đi giữa hai đội sẽ diễn ra ngày 9-10 tại sân Bình Dương, cách Thống Nhất khoảng 35km.

Cũng từ ngày 13 đến 17-10, sân Bình Dương còn được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chọn để đăng cai bảng D thuộc vòng loại Giải U17 nữ châu Á 2026. Song song, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cùng VFF sẽ trở lại Thống Nhất để kiểm tra chất lượng mặt sân, chuẩn bị cho chuỗi sự kiện quan trọng.

Việc liên tiếp đăng cai các giải đấu cấp châu lục cho thấy TPHCM đang ngày càng khẳng định vị thế điểm đến lý tưởng của bóng đá quốc tế, đồng thời cũng là dịp để quảng bá hình ảnh địa phương ra khắp nơi.

HỮU THÀNH