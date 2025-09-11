CLB nữ TPHCM thuận lợi đi tiếp tại Cúp châu Á 2025-2026

Với lợi thế được thi đấu trên sân nhà, CLB nữ TPHCM nếu thi đấu đúng với thực lực sẽ không gặp nhiều khó khăn để vượt qua vòng bảng Cúp các CLB nữ châu Á 2025-2026.

CLB nữ TPHCM nằm ở bảng đấu thuận lợi tại Cúp các CLB nữ châu Á 2025-2026. ẢNH: ANH TRẦN

Chiều 11-9, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đặt ở Malaysia, AFC đã tiến hành bốc thăm vòng bảng Cúp các CLB nữ châu Á 2025-2026 sau khi xác định 12 CLB đủ điều kiện tham dự.

Theo đó, CLB nữ TPHCM trở lại Cúp các CLB nữ châu Á với tư cách đương kim vô địch Giải nữ VĐQG 2024. Đồng thời, cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi tiến thẳng vào vòng bảng của đấu trường châu lục nhờ điểm số cao trên bảng xếp hạng các CLB nữ do AFC quy định.

CLB nữ TPHCM tiếp tục được AFC chọn là một trong ba đội chủ nhà tại vòng bảng. Lá thăm may rủi đưa Huỳnh Như cùng đồng đội đăng cai bảng A, nằm cùng bảng với Melbourne City (Australia), Stallion Laguna (Philippines) và Lion City Sailors (Singapore).

Cụ thể, Melbourne City với danh vị á quân mùa giải 2024-2025 được nhận diện là ứng viên nặng ký cho một suất đi tiếp tại bảng A. Tấm vé vượt qua vòng bảng còn lại là cuộc tranh chấp giữa CLB nữ TPHCM, Stallion Laguna và Lion City Sailors. Trong đó, CLB nữ TPHCM được đánh giá cao hơn cả nhờ lợi thế sân nhà cùng kinh nghiệm từng lọt vào vòng bán kết mùa giải trước.

CLB nữ TPHCM đang tham dự Giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025. ẢNH: ANH TRẦN

Ngoài ra, AFC sẽ chọn thêm hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất trong ba bảng để vào vòng tứ kết. Vì thế, cánh cửa vượt qua vòng bảng của cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi càng rộng mở.

Tất nhiên, CLB nữ TPHCM không được phép chủ quan. Bởi thất bại ở mùa giải trước đã giúp Lion City Sailors rút ra nhiều bài học để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn khi trở lại sân chơi châu lục. Còn tân binh Stallion Laguna là ẩn số khó lường tại giải. Hai đại diện đến từ Đông Nam Á này, với tiềm lực tài chính, sẽ thuê những ngoại binh chất lượng để cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

HLV Đoàn Thị Kim Chi chia sẻ: “Được tiếp tục thi đấu trên sân nhà tại vòng bảng là một tin vui cho CLB nữ TPHCM. Để chuẩn bị cho giải đấu châu lục, chúng tôi cũng đang tìm thêm ngoại binh nhưng gặp khó khăn vì thời gian ký hợp đồng ngắn và các ngoại binh tốt chưa hết hợp đồng với CLB hiện tại. CLB cũng đang tính toán kế hoạch đi tập huấn trước giải. Toàn đội tiếp tục đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng. Quan trọng hơn, việc tham dự Cúp châu Á giúp các cầu thủ có cơ hội thi đấu quốc tế, được quan tâm đầu tư hơn. Việc tập luyện cùng ngoại binh cũng giúp các cầu thủ Việt Nam hưng phấn và nỗ lực hơn”.

Các trận đấu tại bảng A do TPHCM đăng cai sẽ lần lượt diễn ra vào các ngày 13-11, 16-11 và 19-11-2025.

Kết quả bốc thăm chia bảng tại Cúp các CLB nữ châu Á 2025-2026. ẢNH: AFC

HỮU THÀNH