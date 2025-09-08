TPHCM tiếp tục đăng cai Cúp các CLB nữ châu Á

CLB nữ TPHCM tiếp tục được thi đấu trên sân nhà tại các trận đấu thuộc vòng bảng khi Cúp các CLB nữ châu Á trở lại với mùa giải 2025-2026.

CLB nữ TPHCM có lợi thế được thi đấu trên sân nhà tại vòng bảng Cúp các CLB nữ châu Á 2025-2026. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Chiều 8-9, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thông báo CLB nữ TPHCM là một trong ba đội chủ nhà tại vòng bảng Cúp các CLB nữ châu Á 2025-2026, bên cạnh hai đội bóng khác là Wuhan Jiangda (Trung Quốc) và ISPE (Myanmar). Cùng thời điểm, đại diện ban lãnh đạo CLB nữ TPHCM xác nhận được AFC chọn làm đội chủ nhà tại sân chơi châu lục sắp tới.

Theo đó, thời gian tổ chức các trận đấu tại vòng bảng do CLB nữ TPHCM làm chủ nhà là từ ngày 13 đến 19-11. Dù phải đợi AFC tiến hành khảo sát và kiểm tra chất lượng mặt sân, nhưng gần như chắc chắn sân Thống Nhất sẽ tiếp tục được chọn để đăng cai vòng bảng Cúp các CLB nữ châu Á 2025-2026.

Mùa giải trước, nhờ lợi thế được thi đấu trên sân nhà Thống Nhất từ vòng bảng đến trận tứ kết, cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi đã tạo nên cột mốc lịch sử khi trở thành CLB nữ đầu tiên của Đông Nam Á lọt vào vòng bán kết tại đấu trường châu lục. Vì thế, người hâm mộ tiếp tục hy vọng Huỳnh Như cùng đồng đội sẽ tái hiện được thành tích tương tự ở mùa giải mới.

CLB nữ TPHCM trở lại Cúp các CLB nữ châu Á với tư cách đương kim vô địch Giải nữ VĐQG 2024, đồng thời tiến thẳng vào vòng bảng nhờ có điểm số cao trên bảng xếp hạng các CLB nữ do AFC quy định.

Sau khi vòng sơ loại kết thúc vào hôm 31-8, AFC đã xác định 12 CLB đủ điều kiện tham dự vòng bảng Cúp các CLB nữ châu Á 2025-2026, đồng thời cũng chia thành bốn nhóm hạt giống.

Cụ thể, nhóm hạt giống số 1 gồm đương kim vô địch Wuhan Jiangda (Trung Quốc, chủ nhà), Melbourne City (Australia), Suwon (Hàn Quốc). Nhóm 2 có CLB nữ TPHCM (Việt Nam, chủ nhà), Tokyo Verdy Beleza (Nhật Bản) và Bam Khatoon (Iran).

Trong khi đó, Stallion Laguna FC (Philippines), East Bengal (Ấn Độ) và Naegohyang (CHDCND Triều Tiên) thuộc nhóm 3. Nhóm cuối cùng gồm ISPE (Myanmar, chủ nhà), PFC Nasaf (Uzbekistan), Lion City Sailors (Singapore).

CLB nữ TPHCM nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM và Liên đoàn Bóng đá TPHCM

Các đội sẽ được chia đều thành ba bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn tập trung từ ngày 9 đến 23-11. Từ đó, chọn ra hai đội xếp nhất, nhì mỗi bảng cùng hai đội đứng hạng ba có thành tích tốt nhất trong ba bảng để giành quyền góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp. Lễ bốc thăm chia bảng dự kiến được tổ chức tại Malaysia vào lúc 15 giờ chiều 11-9 tới.

Đây là mùa giải thứ hai AFC tổ chức Cúp các CLB nữ châu Á. Nhờ dư âm tích cực từ mùa đầu tiên, sân chơi này đã thu hút con số kỷ lục 19 CLB đăng ký dự vòng sơ loại ở mùa giải mới.

Qua trao đổi, HLV Đoàn Thị Kim Chi cho biết CLB nữ TPHCM đang tích cực tìm kiếm cả ngoại binh lẫn cầu thủ Việt kiều để chuẩn bị lực lượng cho Cúp các CLB nữ châu Á 2025-2026. “Việc tìm ngoại binh lúc này rất khó, khi họ không đồng ý ký hợp đồng ngắn hạn. Còn nếu ký hợp đồng từ lúc này thì ngoại binh cũng không đủ điều kiện tham dự Giải nữ VĐQG. Chúng tôi đang nhờ các mối quan hệ để tìm kiếm. Nếu không có được cầu thủ chất lượng cao thì cũng hy vọng tìm được người phù hợp với lối chơi”, cô chia sẻ.

Hiện cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi đang ở Hà Nội để tham dự Giải nữ VĐQG 2025 với mục tiêu bảo vệ danh hiệu.

HỮU THÀNH