Bóng đá nữ TPHCM quyết tâm chinh phục danh hiệu tại Giải nữ VĐQG 2025

CLB nữ TPHCM I quyết tâm chinh phục danh hiệu tại Giải nữ VĐQG 2025. ẢNH: ANH TRẦN

Sáng 31-8, tại phường Tân Sơn Nhất (TPHCM), lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cùng Liên đoàn Bóng đá TPHCM (HFF) đã tổ chức buổi gặp mặt, động viên đội bóng đá nữ TPHCM I và đội bóng đá nữ TPHCM II trước khi tham dự Giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

Đến tiếp sức cho hai đội bóng đá nữ của địa phương, có sự hiện diện của ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam kiêm Chủ tịch HFF, bà Phan Ngọc Thảo - Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa và Thể thao phường Sài Gòn, ông Nguyễn Hồng Hải - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thái Sơn Nam, cùng lãnh đạo HFF và đại diện các nhà tài trợ đồng hành.

Bóng đá nữ là “đặc sản” của TPHCM

CLB nữ TPHCM I đang nắm giữ kỷ lục với 13 chức vô địch tại Giải nữ VĐQG, trong đó có 6 mùa giải gần nhất giữ vững ngôi hậu. Dù thời gian qua, toàn đội có nhiều biến động về nhân sự khi các cầu thủ trụ cột đã lớn tuổi hoặc chuyển sang đầu quân cho các CLB khác, nhưng nhờ chất lượng đào tạo trẻ ngày càng được nâng cao, CLB nữ TPHCM I đã vượt qua khó khăn để củng cố vững chắc vị thế tại các giải đấu trong nước và quốc tế.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Nam Nhân (áo đen) cùng đại diện nhà tài trợ Thái Sơn Nam đến động viên hai đội bóng đá nữ TPHCM. ẢNH: ANH TRẦN

Mới đây, cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi đã trở thành đại diện đầu tiên của bóng đá nữ Việt Nam cũng như Đông Nam Á góp mặt ở vòng bán kết Cúp các CLB nữ châu Á 2024-2025. Liên tiếp những chiến tích kể trên đã làm Chủ tịch HFF Trần Anh Tú tự hào thốt lên: “Bóng đá nữ chính là đặc sản của TPHCM”.

Lãnh đạo HFF phát biểu tại sự kiện: “Bóng đá nữ luôn là đặc sản của bóng đá TPHCM. Các địa phương khác ghen tị với bóng đá nữ TPHCM vì nhận được sự quan tâm từ thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, HFF cũng như sự ủng hộ từ người hâm mộ dành cho cả hai đội. Riêng CLB nữ TPHCM I đang giữ kỷ lục vô địch tại Giải VĐQG, Cúp Quốc gia và đặc biệt là sự đóng góp rất lớn cho đội tuyển nữ Việt Nam tham dự các giải đấu quốc tế”.

Ông Trần Anh Tú nhấn mạnh, việc CLB nữ TPHCM được tham dự Cúp các CLB nữ châu Á đã là một vinh dự lớn, và quan trọng hơn là giúp toàn đội được nâng cao trình độ. “Vậy nên Giải nữ VĐQG 2025 vô cùng quan trọng, bởi chỉ khi vô địch mới đảm bảo đủ tiêu chí cho CLB được tiếp tục tham dự giải nữ châu Á. Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM và HFF luôn luôn quan tâm, chăm lo cho hai đội nữ TPHCM, đồng thời sẽ kêu gọi thêm tài trợ. Đây là nguồn động viên rất lớn cho các cầu thủ trước khi bước vào giải đấu”.

Chủ tịch HFF Trần Anh Tú động viên HLV Đoàn Thị Kim Chi và đội trưởng Huỳnh Như. ẢNH: ANH TRẦN

Quyết tâm bảo vệ ngôi hậu

Để chuẩn bị tham dự Giải nữ VĐQG Cúp Thái Sơn Bắc 2025, CLB nữ TPHCM I đã trải qua chuyến tập huấn tại phường Long An (tỉnh Tây Ninh). Trong khi đó, CLB nữ TPHCM II tập huấn tại các sân Tao Đàn và khu vực lân cận. Cả hai đội sẽ cùng xuất phát ra Hà Nội vào ngày 1-9 để bước vào khâu chuẩn bị cuối cùng cho Giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

Theo HLV Đoàn Thị Kim Chi, CLB nữ TPHCM I sẽ không ngừng nỗ lực trong thi đấu, cố gắng đạt thành tích cao nhất, xứng đáng với sự quan tâm của lãnh đạo và sự ủng hộ từ người hâm mộ TPHCM.

“Việc bảo vệ chức vô địch năm nay sẽ rất khó khăn, nhưng CLB nữ TPHCM I sẽ cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu này. Hy vọng các cầu thủ lớn tuổi, có kinh nghiệm, sẽ dẫn dắt các bạn trẻ, giúp các em tự tin hơn để cùng hướng đến mục tiêu đề ra”, HLV Đoàn Thị Kim Chi chia sẻ.

CLB nữ TPHCM II tiếp tục phấn đấu đào tạo ra thêm nhiều cầu thủ trẻ cho bóng đá nữ TPHCM. ẢNH: ANH TRẦN

Bà Chi cũng tự hào với sự phát triển của các cầu thủ như K’Thủa, Nguyễn Thị Kim Yên, Ngô Thị Hồng Nhung, Cù Thị Huỳnh Như… Năm nay, CLB nữ TPHCM I sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các tài năng trẻ được thi đấu nhiều hơn, phát huy khả năng của mình.

“Các cầu thủ trẻ thường chưa ổn định về chuyên môn, phong độ còn thiếu sự duy trì, nhưng ban huấn luyện hy vọng các chị lớn sẽ dìu dắt để các em giữ được sự ổn định cần thiết. Khó có thể tính toán chính xác, nhưng mục tiêu mỗi mùa giải vẫn là nỗ lực đạt kết quả tốt nhất. Toàn đội sẽ cố gắng, ban huấn luyện cũng sẽ tiếp tục sắp xếp để các cầu thủ lớn tuổi có thời gian hồi phục hợp lý”, bà Chi khẳng định.

Hai CLB nữ TPHCM không đăng ký cầu thủ Việt kiều tham dự Giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025 vì chưa tìm được nguồn cầu thủ phù hợp. Đội cũng đã liên hệ với một số nguồn khác, nhưng nhiều cầu thủ đã có hợp đồng ràng buộc với đơn vị chủ quản. Trong khi đó, nguồn từ sinh viên lại chưa đảm bảo chất lượng chuyên môn, nhiều người còn vướng lịch học hoặc đang tìm việc nên không thể tham gia.

Để mùa xuân nào cũng là mùa xuân đẹp nhất của bóng đá TPHCM Tại buổi lễ, Chủ tịch HFF Trần Anh Tú đã gửi lời chúc mừng đến Huỳnh Như vì đã “giải cơn khát” ghi bàn cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đáp lại sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đội trưởng CLB nữ TPHCM I Huỳnh Như chia sẻ: “Cảm ơn quý lãnh đạo luôn động viên, quan tâm chị em cầu thủ trước mỗi giải đấu. Đây là động lực rất lớn để toàn đội quyết tâm giành thành tích cao nhất. Chúng tôi sẽ cố gắng, nỗ lực giành chức vô địch, để mùa xuân nào cũng là mùa xuân đẹp nhất của bóng đá TPHCM”.

HỮU THÀNH