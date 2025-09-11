Sau ba năm vắng bóng, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức trở lại thi đấu trên sân Thống Nhất (TPHCM) khi gặp Nepal trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

Sân Thống Nhất đón đội tuyển Việt Nam trở lại sau 3 năm. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Theo lịch thi đấu ban đầu, đội tuyển Việt Nam có chuyến làm khách tại thủ đô Kathmandu của đội tuyển Nepal vào ngày 14-10-2025, thuộc lượt trận thứ tư bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, vì lý do bất khả kháng nên Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá Nepal (ANFA) thống nhất tổ chức trận đấu này tại một địa điểm trung lập.

Từ đó, ANFA đã chọn sân Thống Nhất làm "sân nhà" để tổ chức trận đấu giữa hai đội tuyển Nepal và Việt Nam. Đề xuất từ ANFA được AFC chấp thuận.

Điều này mang đến tin vui cho người hâm mộ lẫn các tuyển thủ Việt Nam. Bởi trước đó 5 ngày, trận lượt đi giữa hai đội được ấn định tổ chức trên sân Bình Dương. Như vậy, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ thi đấu cả hai trận gặp Nepal ngay tại TPHCM, với hai sân chỉ cách nhau gần 35km. Một lợi thế rất lớn về mặt thể lực, di chuyển và chuẩn bị chiến thuật cho đội tuyển Việt Nam.

Việc trở lại sân Thống Nhất thi đấu, sau lần gần nhất từ tháng 9-2022 (giao hữu quốc tế Hưng Thịnh Cup), đánh dấu cột mốc ý nghĩa với đội tuyển Việt Nam. Trong 3 năm qua, sân Thống Nhất đã được nâng cấp đáng kể, bao gồm mặt cỏ được bảo dưỡng đều đặn, khán đài B hoàn tất việc tu sửa, sẵn sàng tạo nên không khí sôi động chào đón HLV Kim Sang-sik lần đầu cùng học trò đến thi đấu tại đây.

Sân Thống Nhất trong thời gian qua đã được tu sửa, nâng cấp để chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc 2026. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển Việt Nam hiện đứng thứ hai tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 3 điểm, kém đội đầu bảng Malaysia 3 điểm và bằng điểm với Lào nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ. Nepal đang xếp cuối với 0 điểm. Chỉ đội đứng đầu mới giành vé dự Asian Cup 2027, nên việc được thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả miền Nam ở đợt FIFA Days tháng 10 tới sẽ xốc lại tinh thần, tiếp thêm tự tin cho thầy trò HLV Kim Sang-sik ở chặng đường phía trước.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ đầu tháng 10 để chuẩn bị cho hai trận đấu với Nepal. Đợt tập trung FIFA Days trong tháng 9 vừa qua cũng đã được HLV Kim Sang-sik tận dụng tối đa để rà soát lực lượng và thử nghiệm chiến thuật.

HỮU THÀNH