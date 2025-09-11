Bầu Tú “Thái Sơn Nam” tiếp lửa cho tuyển futsal Việt Nam

24 giờ sau khi theo dõi trận đấu của U23 Việt Nam tại Phú Thọ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú đã có mặt tại Kuwait để tiếp lửa cho đội tuyển futsal Việt Nam đang tập huấn, chuẩn bị cho vòng loại Giải futsal châu Á 2026.

Đội tuyển futsal Việt Nam đã có những buổi tập đầu tiên tại Kuwait. ẢNH: ANH TRẦN

Sự hiện diện kịp thời của ông Trần Anh Tú không chỉ là sự quan tâm từ cấp lãnh đạo VFF, mà còn mang đến nguồn động viên lớn lao về mặt tinh thần cho thầy trò HLV Diego Giustozzi trong giai đoạn nước rút hướng đến đấu trường châu lục.

Đáng chú ý, chỉ một ngày trước đó, Phó Chủ tịch VFF vẫn còn có mặt tại sân Việt Trì (Phú Thọ) để cổ vũ U23 Việt Nam trong trận gặp U23 Yemen tại vòng loại Giải U23 châu Á 2026. Điều này cho thấy rõ sự sát sao và tâm huyết của người đàn ông vẫn được hay gọi bằng cái tên thân mật “bầu Tú” với các đội tuyển Việt Nam nói riêng và bóng đá, futsal Việt Nam nói chung.

Còn đội tuyển futsal Việt Nam, ngay khi đặt chân tới Kuwait tối 8-9 (giờ địa phương), đã nhanh chóng ổn định nơi đóng quân, tranh thủ nghỉ ngơi và bước vào buổi tập đầu tiên tại Nhà thi đấu Jleeb al-Shuyoukh. Buổi tập diễn ra trong bầu không khí tích cực, với sự hứng khởi và quyết tâm cao độ từ Phạm Đức Hòa cùng các đồng đội. Tất cả đều thể hiện tinh thần sẵn sàng chinh phục mục tiêu giành vé dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026.

HLV Diego Giustozzi có hai trận giao hữu với đội chủ nhà Kuwait để thử nghiệm cho đội tuyển futsal Việt Nam. ẢNH: ANH TRẦN

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Diego sẽ có hai trận giao hữu với đội chủ nhà Kuwait vào lúc 22 giờ ngày 11-9 (giờ Việt Nam) và ngày 13-9. Đây là những cữ dượt quan trọng để HLV Giustozzi rà soát lực lượng, đặc biệt là đánh giá khả năng hồi phục của các tuyển thủ Đức Hòa và Dương Ngọc Linh sau chấn thương, cũng như thử nghiệm các phương án chiến thuật.

Ngoài ra, hai trận giao hữu với Kuwait tới đây còn mang ý nghĩa đặc biệt khi HLV trưởng của đội chủ nhà là ông Bruno Garcia, người từng giúp futsal Việt Nam làm nên lịch sử với tấm vé tham dự Futsal World Cup 2016.

Kết thúc đợt tập huấn tại Kuwait, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ bay thẳng sang Trung Quốc để tranh tài ở bảng E thuộc vòng loại Giải Futsal châu Á 2026. Đức Hòa cùng đồng đội lần lượt gặp Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 20-9, Trung Quốc (ngày 22-9) và Lebanon (ngày 24-9). Mục tiêu của toàn đội là đoạt vị trí đầu bảng để chắc suất dự vòng chung kết.

HỮU THÀNH