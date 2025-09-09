Futsal Việt Nam lên đường săn vé dự cúp châu Á

Futsal

Rạng sáng ngày 9-9 (giờ Việt Nam), đội tuyển futsal Việt Nam đã lên đường sang Kuwait trong hành trình tập huấn cuối cùng, hướng đến mục tiêu giành vé tham dự vòng chung kết Giải Futsal châu Á 2026.

Các tuyển thủ fusal Việt Nam rạng ngời trước giờ lên đường sang Kuwait. ẢNH: ANH TRẦN
Chuyến bay khởi hành vào lúc nửa đêm từ TPHCM khiến Phạm Đức Hòa cùng đồng đội phải di chuyển xuyên đêm, ngủ một đêm trên máy bay trước khi có mặt tại Kuwait. Dù điều kiện di chuyển không thuận lợi, song các tuyển thủ futsal Việt Nam vẫn giữ tinh thần lạc quan, sẵn sàng bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng.

Ông Trần Anh Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, giữ chức vụ Trưởng đoàn, đồng hành với đội tuyển futsal Việt Nam trên hành trình chinh phục tấm vé dự cúp châu Á.

Thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ đóng quân 6 ngày tại Kuwait để hoàn thiện bộ khung đội hình lẫn mảng miếng chiến thuật cho vòng loại Giải Futsal châu Á 2026. Theo kế hoạch, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu quốc tế cuối cùng gặp đội tuyển futsal Kuwait vào các ngày 11 và 13-9.

Đội tuyển futsal Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất. ẢNH: ANH TRẦN

HLV Diego Giustozzi cho biết: “Hai trận gặp Kuwait sẽ không giống như các trận vòng loại Giải Futsal châu Á 2026, nhưng là cơ hội quý để những cầu thủ như Đức Hòa, Dương Ngọc Linh… vừa trở lại sau chấn thương, làm quen lại với nhịp độ thi đấu quốc tế, đồng thời giúp cả đội tích lũy thêm kinh nghiệm”.

Trước khi lên đường sang nước bạn, nhà cầm quân người Argentina cũng đã chốt danh sách 16 cầu thủ chính thức. Bốn cái tên không thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển futsal Việt Nam gồm hai thủ môn Nguyễn Quốc Giàu, Châu Thạch Khánh Cường và hai cầu thủ Đoàn Minh Mẫn, Trần Nhật Trung. Trong đó, việc phải Nhật Trung nói lời chia tay là điều đáng tiếc nhất bởi cầu thủ thuộc biên chế Sahako FC này dạn dày kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế.

Kết thúc đợt tập huấn tại Kuwait, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ bay thẳng sang Trung Quốc để tranh tài ở bảng E thuộc vòng loại Giải Futsal châu Á 2026. Đức Hòa cùng đồng đội lần lượt gặp Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 20-9, Trung Quốc (ngày 22-9) và Lebanon (ngày 24-9). Mục tiêu của toàn đội là đoạt vị trí đầu bảng để chắc suất dự vòng chung kết.

Một số hình ảnh của đội tuyển futsal Việt Nam

Đội trưởng Phạm Đức Hòa cùng Châu Đoàn Phát là điểm tựa về mặt chuyên môn lẫn tinh thần cho toàn đội
HLV Diego Giustozzi trước giờ lên đường sang Kuwait
Thủ môn Phạm Văn Tú (bên trái) là người gác đền số 1 của đội tuyển futsal Việt Nam hiện tại
Quả bóng vàng Futsal Việt Nam Nguyễn Thịnh Phát
HỮU THÀNH

