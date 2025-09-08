Ươm mầm cho futsal chuyên nghiệp Việt Nam

Ngày khai mạc Giải Futsal U20 quốc gia 2025 vào chiều 7-9, khán đài tại Nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng (TPHCM) gần được lấp kín người hâm mộ bằng bầu không khí cuồng nhiệt. Điều này càng khẳng định TPHCM vẫn là cái nôi của futsal nước nhà, không chỉ nhờ sự sôi động từ trên khán đài mà còn bởi số lượng kỷ lục bảy trên 10 CLB tham dự đến từ địa phương này.

U20 Thái Sơn Nam TPHCM (áo xanh) và U20 Sahako tạo ra trận khai mạc đầy hấp dẫn. ẢNH: TÂM HÀ

Các đại diện đến từ TPHCM không chỉ có những đội chuyên nghiệp mà còn có cả các hạt nhân phong trào. Từ đó, tạo ra một môi trường giàu sức cạnh tranh để nâng tầm cho Giải Futsal U20 quốc gia, đồng thời đa dạng hơn nguồn cầu thủ tài năng để các CLB futsal chuyên nghiệp tuyển chọn.

Thực tế đã chứng minh, sân chơi U20 từng là bệ phóng của rất nhiều tài năng, sau này trở thành trụ cột tại CLB chuyên nghiệp. Điển hình là Vũ Ngọc Ánh, người từng cùng U20 Thái Sơn Bắc đăng quang năm ngoái và ẵm luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất. Không lâu sau đó, anh đã có suất chính thức trong đội tuyển futsal Việt Nam dự Giải futsal Đông Nam Á 2024.

Năm nay, các nhà tuyển trạch từ HLV các CLB chuyên nghiệp đến ban huấn luyện đội tuyển futsal Việt Nam đều có mặt trên khán đài. Họ đến không chỉ để cổ vũ tinh thần, mà còn âm thầm ghi chú những cái tên triển vọng. Đây sẽ là cơ hội hiếm có để các cầu thủ trẻ thể hiện bản thân. Còn với những gương mặt đã khoác áo đội chuyên nghiệp và nay được chi viện cho đội trẻ, đây là dịp để các bạn chứng minh sự trưởng thành.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đặc biệt quan tâm đến Giải Futsal U20 quốc gia. Đích thân Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú (bầu Tú) chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn trong lần thứ 3 giải được tổ chức. Còn phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của sân chơi này trong việc tìm kiếm, bồi dưỡng và phát hiện nguồn cầu thủ futsal mới cho nước nhà.

Phó Tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu động viên các cầu thủ trẻ. ẢNH: TÂM HÀ

Nói như HLV Nguyễn Bảo Trung của đội chủ nhà U20 Thái Sơn Nam TPHCM: “Futsal không thể phát triển nếu thiếu các sân chơi phong trào cũng như các giải đấu trẻ ở mọi lứa tuổi. Giải Futsal U20 quốc gia không chỉ là nơi phát hiện tài năng, mà còn giúp các cầu thủ học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, từng bước trưởng thành để hướng đến đỉnh cao. Rất đúng khi nói đây chính là vườn ươm cho futsal chuyên nghiệp Việt Nam”.

U20 Thái Sơn Nam TPHCM là ứng viên nặng ký cho danh hiệu năm nay. Kỳ vọng càng lớn hơn khi thầy trò HLV Nguyễn Bảo Trung vừa đăng quang tại Giải Futsal U20 TPHCM cách đây hai tuần. Toàn đội khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 4-2 trước các đồng nghiệp U20 Sahako, trong đó các bàn thắng đến từ Lê Kiên, Minh Thức, Hoàng Phong cùng một tình huống phản lưới nhà của Thanh Tú (Sahako FC) đã mang đến niềm vui cho đội chủ nhà.

Dù chưa thể so bì về mặt chuyên môn với các đối thủ được ăn tập bài bản, bằng chứng là thất bại 1-6 trước U20 Thái Sơn Bắc ở trận ra quân, song các cầu thủ phong trào U20 Saigon Eminence vẫn chạm đến trái tim người hâm mộ bằng tinh thần thi đấu đầy nỗ lực. Mỗi pha bóng của các học trò HLV Thành Tín đều thể hiện rõ niềm đam mê thuần khiết với bộ môn futsal.

Giải Futsal U20 Quốc gia năm 2025 diễn ra từ ngày 7 đến 19-9 tại Nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng. Mười đội tham dự được chia làm hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, rồi chọn ra hai đội xếp nhất, nhì mỗi bảng vào thi đấu vòng bán kết. Bảng A gồm Thái Sơn Nam TPHCM, Xạ Warriors, Sài Gòn Titans, Sahako và Khánh Hạnh Tây Ninh. Trong khi bảng B có Thái Sơn Bắc, Saigon Eminence, An Phú, Tân Hiệp Hưng TPHCM và Nha Trang.

HỮU THÀNH