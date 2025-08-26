Thái Sơn Nam TPHCM tự tin hướng đến Giải Futsal U20 quốc gia 2025

Danh hiệu tại Giải Futsal U20 TPHCM mở rộng 2025 không chỉ là bước chạy đà hoàn hảo về chuyên môn mà còn tiếp thêm tinh thần, bản lĩnh thi đấu cho U20 Thái Sơn Nam TPHCM trước khi trở lại với sân chơi U20 quốc gia.

U20 Thái Sơn Nam TPHCM quyết tâm đổi màu huy chương tại Giải Futsal U20 quốc gia 2025. ẢNH: TÂM HÀ

Trên hành trình chinh phục Giải Futsal U20 TPHCM mở rộng 2025, U20 Thái Sơn Nam TPHCM đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường và không bỏ cuộc, đặc biệt ở trận chung kết gặp đối thủ rất mạnh và cũng là nhà vô địch U20 Thái Sơn Bắc. Dù bị dẫn trước 2 bàn, đại diện tiêu biểu đến từ TPHCM vẫn giữ được sự tập trung, bình tĩnh triển khai lối chơi và thực hiện những điều chỉnh chiến thuật hợp lý để tạo nên màn ngược dòng đầy cảm xúc cho người hâm mộ.

Đây được xem là danh hiệu lớn đầu tiên sau 2 năm HLV Nguyễn Bảo Trung trình làng lứa cầu thủ sinh năm 2007-2008 do chính ông trực tiếp đào tạo. Chiến thắng ấy không chỉ phản ánh sự tiến bộ rõ rệt về mặt chuyên môn mà còn là minh chứng cho bản lĩnh thi đấu ngày càng hoàn thiện của các tài năng đang được bầu Tú nuôi dưỡng. Nguyễn Tiến Hùng gây ấn tượng khi được vinh danh với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, còn các đồng đội khác của Tiến Hùng dù mới 18-19 tuổi nhưng đã cho thấy đủ lực để thi đấu “chấp tuổi”.

Vì thế, Giải Futsal U20 quốc gia 2025 được xem là thử thách quan trọng tiếp theo trong quá trình phát triển của U20 Thái Sơn Nam TPHCM. Không chỉ chạm trán lại đối thủ nhiều duyên nợ U20 Thái Sơn Bắc, các học trò của HLV Nguyễn Bảo Trung còn đứng trước cơ hội thể hiện sự trưởng thành sau khi đã được thử lửa ở những sân chơi chất lượng cao khác như Giải VĐQG và Cúp Quốc gia trong năm 2025.

Cầu thủ xuất sắc nhất Giải Futsal U20 TPHCM mở rộng 2025 Nguyễn Tiến Hùng. ẢNH: TÂM HÀ

Theo đánh giá của HLV Nguyễn Bảo Trung, đây là thời điểm “chín muồi” khi đội đạt điểm rơi phong độ và đang có được sự ổn định cả về chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu. Ông nói thêm: “U20 Thái Sơn Nam TPHCM luôn hướng đến thành tích cao nhất ở các giải đấu tham dự. Mỗi trận đấu tại giải quốc gia, từ chuyên nghiệp đến lứa U, đều là cơ hội để các cầu thủ rèn giũa chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và chứng minh năng lực bản thân. Tôi cũng thường xuyên nhắc nhở học trò đặt ra những mục tiêu cá nhân song song với mục tiêu tập thể, nhằm nâng cao sự chuyên nghiệp và bản lĩnh trong thi đấu”.

U20 Thái Sơn Nam TPHCM đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày trở lại sân chơi quốc gia, không chỉ về mặt chuyên môn mà còn cả điều kiện hậu cần, với sự đồng hành đáng quý từ các nhà tài trợ Công ty TNHH TM Máy Lạnh 24h và hãng thể thao Vina Authentic. Sự đồng hành này xuất phát từ niềm tin và ấn tượng đối với tinh thần thi đấu máu lửa, đoàn kết và quyết tâm cao độ của thầy trò HLV Nguyễn Bảo Trung.

Chia sẻ về điều này, HLV Nguyễn Bảo Trung cho biết: “Bên cạnh vấn đề chuyên môn, chúng tôi rất vui khi thành tích vừa qua đã tạo được dấu ấn với các nhà tài trợ. Một số đơn vị mong muốn sát cánh cùng đội, hỗ trợ và cùng nhau nâng tầm chuyên môn cho các cầu thủ trẻ. Đây là sự đồng hành rất đáng trân trọng, nhất là trong thời điểm futsal trẻ Việt Nam đang cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững”.

U20 Thái Sơn Nam TPHCM được dẫn dắt bởi HLV dạn dày kinh nghiệm Nguyễn Bảo Trung. ẢNH: TÂM HÀ

Giải Futsal U20 quốc gia 2025 diễn ra từ ngày 7 đến 19-9 tại Nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng (TPHCM). Đây là sân chơi quy tụ những tài năng futsal hàng đầu cả nước, đồng thời mở ra cơ hội để được giới chuyên môn phát hiện, bồi dưỡng cho các CLB futsal chuyên nghiệp cũng như đội tuyển futsal Việt Nam trong tương lai.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phong độ ổn định và tinh thần thi đấu mạnh mẽ, hy vọng các tài năng trẻ của Thái Sơn Nam TPHCM sẽ không ngừng làm mới mình, tiếp tục phát tiết kỹ năng để tạo cú bứt phá về mặt thành tích, trước mắt là đổi màu tấm huy chương đồng của năm trước.

HỮU THÀNH