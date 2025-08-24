Thái Sơn Nam TPHCM vô địch Giải Futsal U20 TPHCM mở rộng 2025

Trong trận chung kết đầy cảm xúc diễn ra tại Nhà thi đấu Futsal Thái Sơn Nam (TPHCM) vào chiều 24-8, U20 Thái Sơn Nam TPHCM đã tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục khi đánh bại Thái Sơn Bắc tỷ số 4-3, qua đó giành chức vô địch Giải Futsal U20 TPHCM mở rộng 2025.

U20 Thái Sơn Nam TPHCM đăng quang tại Giải Futsal U20 TPHCM mở rộng 2025 đầy thuyết phục. ẢNH: TÂM HÀ

Chỉ sau 7 phút đầu tiên, người hâm mộ của Thái Sơn Nam như “chết lặng” khi chứng kiến thầy trò HLV Nguyễn Bảo Trung bị U20 Thái Sơn Bắc dẫn trước hai bàn. Nhân Nam mở tỷ số cho đại diện đến từ Hà Nội ngay phút thứ 4, trước khi Thế Cảnh nhân đôi cách biệt ở phút thứ 7 với pha dứt điểm chuẩn xác.

Tuy nhiên, trong lúc bị dồn vào thế khó, bản lĩnh và tinh thần thép của các cầu thủ trẻ Thái Sơn Nam TPHCM đã được phát huy tối đa. Chỉ 2 phút sau bàn thua thứ hai, Tiến Hùng thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà bằng pha lập công rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Hiệp hai là nơi chứng kiến màn trình diễn bùng nổ của các học trò HLV Nguyễn Bảo Trung. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Tiến Hùng tiếp tục tỏa sáng với bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 32. Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua, Thái Sơn Bắc lại để Thanh Phong dứt điểm quyết đoán đưa Thái Sơn Nam TPHCM lần đầu dẫn điểm.

Kịch tính đẩy lên cao trào trong những phút cuối. Nhân Nam lập cú đúp ở phút 38, đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 3-3. Những tưởng trận chung kết sẽ phải bước vào loạt đá luân lưu, thì đúng vào thời điểm đồng hồ đếm ngược chỉ còn vài giây, chính Nhân Nam của Thái Sơn Bắc vô tình đốt lưới nhà, mang về bàn thắng vàng cho U20 Thái Sơn Nam TPHCM.

U20 Thái Sơn Bắc đoạt vị trí á quân. ẢNH: TÂM HÀ

Chiến thắng kịch tính 4-3 trước Thái Sơn Bắc không chỉ mang về chức vô địch Giải Futsal U20 TPHCM mở rộng 2025 cho U20 Thái Sơn Nam TPHCM, mà còn thể hiện tinh thần chiến đấu quả cảm của các tài năng trẻ được bầu Tú ươm mầm, kết hợp với chiến thuật hợp lý từ HLV Nguyễn Bảo Trung và sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ địa phương.

Đồng thời, còn tạo bước chạy đà quan trọng để U20 Thái Sơn Nam TPHCM hướng đến mục tiêu lớn hơn tại Giải Futsal U20 quốc gia 2025, sẽ khởi tranh tại TPHCM vào ngày 7-9 tới.

Trước đó ở trận tranh hạng ba, U20 Sài Gòn Titans đã giành chiến thắng 5-2 trước Sahako FC để đoạt tấm huy chương đồng tại Giải Futsal U20 TPHCM mở rộng 2025.

Kết quả chung cuộc tại Giải Futsal U20 TPHCM mở rộng 2025: Đội vô địch: Thái Sơn Nam TPHCM Đội á quân: Thái Sơn Bắc Đội hạng ba: Sài Gòn Titans Cầu thủ xuất sắc nhất: Nguyễn Tiến Hùng (Thái Sơn Nam TPHCM) Thủ môn xuất sắc nhất: Đoàn Tuấn Phong (Thái Sơn Bắc) Vua phá lưới: Trương Thanh Hòa (An Phú FC)

HỮU THÀNH