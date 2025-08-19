Vắng Hồ Văn Ý sẽ ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của đội tuyển futsal Việt Nam

HLV Diego Giustozzi thừa nhận, việc hai trụ cột Trần Thái Huy và Hồ Văn Ý vắng mặt đã ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho vòng loại Giải futsal châu Á 2026 của đội tuyển futsal Việt Nam.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thăm, động viên Hồ Văn Ý sau khi nam cầu thủ phẫu thuật dây chằng thành công. ẢNH: VFF

Hôm 18-8, đội tuyển futsal Việt Nam đã trở lại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam (TPHCM) để bắt tay vào công tác chuẩn bị cho vòng loại Giải futsal châu Á 2026. Về cơ bản, HLV Diego Giustozzi đang có trong tay 20 cầu thủ có phong độ tốt nhất, đồng thời phù hợp với triết lý bóng đá của ông.

Chiến lược gia người Argentina kết hợp hài hòa giữa các cựu binh giàu kinh nghiệm và những gương mặt trẻ đầy tiềm năng. Trong đó, ông Giustozzi tiếp tục đặt niềm tin vào các trụ cột như Phạm Văn Tú, Phạm Đức Hòa, Nguyễn Mạnh Dũng, Châu Đoàn Phát, Từ Minh Quang, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Thịnh Phát… cùng những tài năng trẻ đã được kiểm chứng thông qua các giải đấu quốc nội như Trần Quang Nguyên, Trịnh Công Đại, Vũ Ngọc Ánh và Nguyễn Đa Hải.

Trong cuộc trao đổi với truyền thông vào trưa 19-8, HLV Diego Raul Giustozzi chia sẻ: “Nòng cốt của đội tuyển futsal Việt Nam là những cầu thủ nhiều kinh nghiệm, bởi phía trước chúng ta là hai giải đấu chính thức: vòng loại châu Á 2026 và SEA Games 2025. Đây là giai đoạn cần sự ổn định để đảm bảo chiến thuật và lối chơi đã được xây dựng. Tất nhiên, tôi vẫn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ trong giai đoạn tập huấn và giao hữu, nhằm chuẩn bị lực lượng kế thừa cho đội tuyển futsal Việt Nam”.

Tuy nhiên, trong đợt tập trung lần này, đội tuyển futsal Việt Nam lại không có sự phục vụ của hai cựu binh Hồ Văn Ý và Trần Thái Huy. Trong đó, Văn Ý vừa trải qua ca phẫu thuật dây chằng, còn Thái Huy đang tập phục hồi sức khỏe để kịp chuẩn bị cho SEA Games vào cuối năm nay. HLV Giustozzi đã bổ sung hai tân binh, đều là thủ môn: Châu Thạch Khánh Cường (Thái Sơn Nam TPHCM) và đặc biệt là Nguyễn Quốc Giàu (Trẻ TPHCM) mới 16 tuổi.

Thủ môn Phạm Văn Tú (áo vàng) nhận trọng trách lớn lao từ người hâm mộ futsal Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

HLV đội tuyển futsal Việt Nam cũng thể hiện sự tiếc nuối khi không thể triệu tập Hồ Văn Ý và Trần Thái Huy: “Sự vắng mặt của họ ảnh hưởng tới kế hoạch của đội tuyển futsal Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi đặt niềm tin vào những cầu thủ đang có. Tôi làm việc cho hiện tại và cả tương lai của futsal Việt Nam”, HLV Giustozzi nhấn mạnh.

Trong khi đó, đội trưởng Phạm Đức Hòa không giấu được niềm vui khi trở lại đội tuyển futsal Việt Nam. Ở đợt tập trung hồi tháng 3-2025, Đức Hòa bị gãy tay nên đã lỡ hẹn. Anh trải lòng về lần trở lại: “Sau chấn thương, phong độ của tôi chưa đạt 100%, nhưng tôi đang nỗ lực để bắt nhịp trở lại. Theo đánh giá của tôi, lực lượng lần này của đội tuyển futsal Việt Nam rất tốt, nhiều cầu thủ trẻ đã chứng minh được năng lực tại giải quốc nội. Tôi nghĩ rằng cơ hội chia đều cho tất cả, ai thể hiện tốt sẽ được lựa chọn”.

Theo lịch thi đấu tại bảng E thuộc vòng loại Giải futsal châu Á 2026, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ lần lượt gặp Hồng Kông - Trung Quốc (ngày 20-9), Trung Quốc (ngày 22-9) và Lebanon (ngày 24-9). Tám đội đứng đầu mỗi bảng vòng loại, cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong 8 bảng, sẽ giành quyền dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026.

Đánh giá về các đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại, Đức Hòa cho rằng bảng đấu lần này khó khăn hơn so với những lần trước, khi Lebanon là ẩn số còn Trung Quốc đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh rằng mục tiêu của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn là phấn đấu giành vị trí nhất bảng.

HỮU THÀNH