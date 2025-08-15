Phạm Đức Hòa trở lại để cùng futsal Việt Nam tranh vé dự cúp châu Á

Cùng với sự trở lại của đội trưởng Phạm Đức Hòa, HLV Diego Giustozzi trao cơ hội cho rất nhiều cầu thủ trẻ lên đội tuyển futsal Việt Nam, chuẩn bị tham dự vòng loại Giải futsal châu Á 2026.

Cựu binh Phạm Đức Hòa trở lại đội tuyển futsal Việt Nam. ẢNH: ANH TRẦN

Chiều 15-8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố danh sách 20 tuyển thủ futsal Việt Nam cho đợt tập trung thứ hai trong năm 2025. Kế hoạch hội quân lần này của thầy trò HLV Diego Giustozzi nhằm hướng đến vòng loại Giải futsal châu Á 2026, sẽ diễn ra tại Trung Quốc từ ngày 20 đến 24-9.

Trong số 20 cầu thủ được triệu tập, có hai tân binh là thủ môn Châu Thạch Khánh Cường (Thái Sơn Nam TPHCM) và Nguyễn Quốc Giàu (Trẻ TPHCM).

Ngoài ra, bốn gương mặt trẻ xuất sắc đến từ Thái Sơn Bắc tiếp tục được HLV Diego Giustozzi trao cơ hội gồm Vũ Ngọc Ánh, Trịnh Công Đại, Trần Quang Nguyên và đặc biệt là Nguyễn Đa Hải - người vừa đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Futsal Cúp Quốc gia 2025.

Xen lẫn giữa những cầu thủ trẻ và tân binh, thành phần đội tuyển futsal Việt Nam vẫn có sự góp mặt của các gương mặt kỳ cựu như Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Thịnh Phát, Châu Đoàn Phát, Nguyễn Mạnh Dũng, Nhan Gia Hưng, Phạm Văn Tú… cùng với sự trở lại của đội trưởng Phạm Đức Hòa, sau khi bình phục chấn thương ở bàn tay.

Hai sự vắng mặt đáng tiếc nhất thuộc về thủ môn Hồ Văn Ý và Trần Thái Huy, do đang trong quá trình điều trị chấn thương. Trong đó, Văn Ý còn lỡ hẹn cả SEA Games vào cuối năm nay, còn Thái Huy đang cố gắng chạy đua với thời gian để kịp hồi phục cho sân chơi khu vực.

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 18-8 tại TPHCM. Sau đó, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ sang Kuwait tập huấn từ ngày 9 đến 14-9. Trong thời gian ở nước bạn, HLV Diego Giustozzi sẽ có hai trận giao hữu với đội tuyển futsal Kuwait vào các ngày 11-9 và 13-9 để thử nghiệm đội hình. Kết thúc chuyến tập huấn, toàn đội sẽ di chuyển sang Trung Quốc để bước vào vòng loại Giải futsal châu Á 2026.

Vòng loại Giải futsal châu Á 2026 có 31 đội tham dự, chia thành 8 bảng, gồm 7 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tại địa điểm của quốc gia đăng cai. Tám đội đứng đầu bảng, cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026, tổ chức tại Indonesia vào tháng 1-2026.

Theo lịch thi đấu tại bảng E thuộc vòng loại Giải futsal châu Á 2026, đội tuyển futsal Việt Nam lần lượt gặp Hồng Kông - Trung Quốc (ngày 20-9), Trung Quốc (ngày 22-9) và Lebanon (ngày 24-9).

Danh sách tập trung đội tuyển futsal Việt Nam đợt 2 năm 2025

HỮU THÀNH