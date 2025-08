Tuyển thủ Nguyễn Minh Trí: Sự trở lại của một biểu tượng

Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2020 Nguyễn Minh Trí đã trở lại. ẢNH: ANH TRẦN

Vài giờ sau trận thắng Sài Gòn Titans tối 3-8, Minh Trí chia sẻ trên trang cá nhân một dòng trạng thái ngắn gọn: "Here we go". Không cần nhiều lời, Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2020 chọn đăng tấm ảnh bắt volley đầy quyết đoán, như một cách truyền tải thông điệp đã sẵn sàng tiếp nối hành trình của một trong những chân sút từng tỏa sáng tại hai kỳ Futsal World Cup 2016 và 2021.

Dưới bài đăng, đông đảo đồng nghiệp, người hâm mộ và giới truyền thông gửi lời chúc mừng đến nam cầu thủ. Cộng đồng futsal Việt Nam thì lúc nào cũng hy vọng Minh Trí trở lại. Bởi anh không chỉ biểu tượng của bộ môn này, mà còn là tấm gương vượt qua nghịch cảnh, truyền cảm hứng thể thao đến với mọi người.

Và như Minh Trí chia sẻ, anh xem hơn một năm rưỡi đầy gian khó vừa qua là một trải nghiệm đáng nhớ. Phần lớn thời gian, anh làm bạn với phòng y tế, phòng tập gym, rồi tập riêng với giáo án chuyên biệt từ ban huấn luyện. Nhưng chưa bao giờ thấy chân sút sinh năm 1996 nản lòng.

Minh Trí nói về gia đình, đặc biệt là bà xã và cô con gái nhỏ, như điểm tựa giúp anh tìm thấy sự bình yên, giữ ngọn lửa niềm tin vào ngày trở lại. Với anh, futsal không chỉ là đam mê mà còn là "cần câu cơm" để nuôi sống gia đình qua từng ngày. Từ đó, anh học cách nhìn mọi thứ bằng ánh mắt tích cực, kể cả trong những ngày khó khăn nhất.

Nam cầu thủ trải lòng: "Tôi cảm thấy rất vui khi được thi đấu trở lại cùng Thái Sơn Nam TPHCM. Tôi kỳ vọng sẽ thi đấu thật tốt, ghi được nhiều bàn thắng và cùng toàn đội tiến đến chức vô địch". Minh Trí cũng không quên gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì đã luôn quan tâm, sát cánh và động viên anh trong suốt một năm đầy thử thách đã qua.

Chân sút Nguyễn Minh Trí ra sân thi đấu với băng y tế quấn ở chân phải. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Ngày Minh Trí tái xuất, Thái Sơn Nam TPHCM chỉ thắng sát nút Sài Gòn Titans với cách biệt một bàn, một hiệu số quá khiêm tốn so với hàng loạt cơ hội mà các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Anh tạo ra. Trong đó, Minh Trí có ít nhất hai pha dứt điểm, mà nếu nắn nót hơn, có thể đã chuyển hóa thành bàn thắng.

Tuy vậy, cũng cần dành sự cảm thông cho Minh Trí và các đồng đội. Bởi trận ra quân ở bất kỳ giải đấu nào cũng đều rất quan trọng, áp lực về điểm số trở thành gọng kìm đè nặng lên đôi chân các cầu thủ Thái Sơn Nam TPHCM. Riêng với Minh Trí, anh vẫn ra sân với chiếc băng trắng quấn ở đầu gối. Anh cần thêm thời gian để lấy lại bản năng sát thủ từng khiến mọi khung thành phải chao đảo. Dù sao, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh cũng đã có khởi đầu bằng 3 điểm và Minh Trí đánh dấu sự trở lại đầy cảm xúc.

Việc Minh Trí vượt qua những ca chấn thương hành hạ thể xác để trở lại mặt sàn thi đấu chính là một chiến thắng. Đó cũng là tín hiệu tích cực cho đội tuyển futsal Việt Nam trong bối cảnh 3 tháng cuối năm sẽ diễn ra hai giải đấu quan trọng là vòng loại Giải futsal châu Á 2026 và SEA Games 2025.

Nói gì thì nói, Minh Trí vẫn là một trong những chân sút đẳng cấp nhất của futsal Việt Nam hiện tại. Điều người hâm mộ có thể làm là tiếp tục dõi theo, ủng hộ từng bước chạy của anh, thay vì đặt thêm gánh nặng lên đôi vai vừa trở lại sau chấn thương này.

HỮU THÀNH