Futsal Thái Sơn Bắc bảo vệ thành công danh hiệu Cúp quốc gia

Thêm một lần đánh bại đội chủ nhà Thái Sơn Nam TPHCM ở trận chung kết Futsal HDBank Cúp quốc gia, Thái Sơn Bắc đã bảo vệ thành công danh hiệu tại mùa giải 2025.

Thái Sơn Bắc bảo vệ danh hiệu tại Futsal Cúp quốc gia 2025. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Năm ngoái, Thái Sơn Bắc lần đầu đăng quang đấu trường cúp sau khi tạo nên địa chấn bằng chiến thắng 10-1 trước Thái Sơn Nam TPHCM trong trận chung kết. Tái đấu với đội chủ nhà ở ngày hạ màn của Futsal Cúp quốc gia 2025, HLV Costa Garcia tiếp tục gây bất ngờ khi cho các cầu thủ đến từ Hà Nội đẩy cao đội hình để tiếp cận trận cầu.

Bóng lăn chưa được hai phút, Thái Sơn Bắc đã có bàn thắng mở điểm. Từ khoảng cách 15m, Từ Minh Quang vung chân sút xa, thủ môn Châu Thạch Khánh Cường xử lý lỗi dẫn đến bàn thua của Thái Sơn Nam TPHCM.

Bàn thua sớm trở thành gáo nước lạnh làm thức tỉnh Thái Sơn Nam TPHCM. Các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Anh giành lại thế trận, từ đó buộc Thái Sơn Bắc phạm lỗi tổng hợp thứ 5 khi kim đồng hồ mới bước sang phút 13. Dẫu vậy, sự kỷ luật trong lối chơi từ đội khách khiến Thái Sơn Nam TPHCM gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận cầu môn của Phạm Văn Tú. Đội chủ nhà đánh rơi cơ hội tìm kiếm quả phạt đền 10m, qua đó đành chấp nhận bị dẫn trước 1 bàn sau hiệp 1.

Thái Sơn Bắc (áo xanh) gây nhiều khó khăn cho Thái Sơn Nam TPHCM (áo trắng)

Sang hiệp 2, Thái Sơn Nam TPHCM vẫn đẩy cao đội hình. Nhưng bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 34. Trong một pha tranh chấp, Nhan Gia Hưng đã đạp thẳng vào Hoàng Sỹ Linh. Trọng tài Huỳnh Xuân Bá, đứng sát ngay pha va chạm, đã rút thẻ đỏ trực tiếp để truất quyền thi đấu của Gia Hưng.

Chỉ mất vài giây, Thái Sơn Bắc tận dụng lợi thế thi đấu hơn người để nâng tỷ số lên 2-0. Từ pha phối hợp đá phạt góc, Nguyễn Văn Tuấn dứt điểm chéo góc đánh bại thủ môn Khánh Cường.

Đến phút 35, thủ môn Văn Tú trừng phạt sai lầm trong lối chơi power-play của Thái Sơn Nam TPHCM, qua đó ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 cho Thái Sơn Bắc.

Niềm vui của Từ Minh Quang và thủ môn Văn Tú sau khi ghi bàn vào lưới Thái Sơn Nam TPHCM

Thái Sơn Bắc bảo vệ thành công danh hiệu tại Futsal Cúp quốc gia 2025. Chiến thắng này còn giúp cầu thủ Nguyễn Đa Hải và thủ môn Văn Tú của CLB lần lượt được tôn vinh ở hai giải cá nhân là Cầu thủ xuất sắc nhất giải và Thủ môn xuất sắc nhất giải.

Trước đó, ở trận tranh hạng ba, Sahako FC đã thắng Hà Nội 4-2 trên loạt sút luân lưu 5m sau khi hòa 0-0 ở hai hiệp chính, qua đó đoạt tấm huy chương đồng.

Thái Sơn Nam TPHCM đoạt hạng nhì

Sahako FC đứng hạng ba chung cuộc

Nguyễn Đa Hải (Thái Sơn Bắc) nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải

Thủ môn Phạm Văn Tú bảo vệ thành công danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải

Cầu thủ Nguyễn Lâm Gia Thọ nhận danh hiệu Vua phá lưới

Kết quả chung cuộc tại Futsal Cúp quốc gia 2025: Đội vô địch: Thái Sơn Bắc Đội hạng nhì: Thái Sơn Nam TPHCM Đội hạng ba: Sahako FC Đội phong cách: Hà Nội Cầu thủ xuất sắc nhất: Nguyễn Đa Hải (Thái Sơn Bắc) Thủ môn xuất sắc nhất: Phạm Văn Tú (Thái Sơn Bắc) Vua phá lưới: Nguyễn Lâm Gia Thọ (Sài Gòn Titans)

HỮU THÀNH