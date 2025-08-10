Futsal trẻ Việt Nam sắp có giải Đông Nam Á để nâng cao trình độ

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa công bố kế hoạch tổ chức các giải futsal trẻ cấp khu vực dành cho lứa tuổi U16 và U19, bao gồm cả nội dung nam và nữ. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tạo điều kiện cho các đội tuyển futsal trẻ trong khu vực có cơ hội cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn và cạnh tranh thành tích quốc tế.

Giải futsal U20 quốc gia được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức thường niên. ẢNH: ANH TRẦN

Cụ thể, giải đấu dành cho nam sẽ được tổ chức vào các năm lẻ (ví dụ: 2025, 2027), trong khi giải dành cho nữ sẽ diễn ra vào các năm chẵn (ví dụ: 2026, 2028).

Nếu kế hoạch này được triển khai, đây sẽ là cột mốc quan trọng, mở ra cơ hội lớn cho futsal trẻ Đông Nam Á nói chung và futsal Việt Nam nói riêng. Bởi hiện nay, trong khu vực vẫn chưa có giải đấu chính thức nào dành riêng cho futsal trẻ. Trước đây, sân chơi duy nhất ở cấp độ trẻ là Giải futsal U20 châu Á do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức. Tuy nhiên, giải đấu này đã tạm ngừng từ năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và đến nay vẫn chưa được nối lại.

Dù vậy, futsal trẻ Việt Nam vẫn duy trì hoạt động đều đặn. Hằng năm, đội tuyển U20 futsal Việt Nam thường xuyên hội quân ngắn hạn để thi đấu giao hữu, như trong năm 2024 từng có 2 trận đấu chất lượng với đội tuyển U20 Nga.

Bên cạnh đó, giải futsal U20 quốc gia do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức cũng trở thành sân chơi quan trọng, thường niên, góp phần phát hiện và đào tạo những tài năng trẻ cho futsal nước nhà. Từ sân chơi này, nhiều gương mặt triển vọng đã được đôn lên đội tuyển quốc gia, tiêu biểu như Vũ Ngọc Ánh (Thái Sơn Bắc), Lưu Thanh Bảo (Sài Gòn Titans)...

Việc AFF triển khai các giải futsal U16 và U19 Đông Nam Á sẽ mang lại niềm vui lớn cho các cầu thủ trẻ Việt Nam đam mê futsal, đồng thời góp phần tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững của bộ môn này trong khu vực.

HỮU THÀNH