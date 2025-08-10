Thái Sơn Nam TPHCM tái ngộ Thái Sơn Bắc ở chung kết Futsal Cúp quốc gia 2025

Hai thế lực lớn của futsal Việt Nam là Thái Sơn Nam TPHCM và Thái Sơn Bắc tiếp tục chứng tỏ sức mạnh vượt trội ở bán kết, qua đó hẹn nhau trong trận chung kết Futsal HDBank Cúp quốc gia 2025.

Ở bán kết 1, với dàn tuyển thủ quốc gia giàu kinh nghiệm, Thái Sơn Nam TPHCM nhanh chóng áp đặt thế trận. Phút 9, Lucas càn lướt vượt qua hậu vệ Sahako rồi kiến tạo để Tiến Hùng mở tỷ số. Đến phút 17, Châu Đoàn Phát phối hợp nhịp nhàng cùng Nguyễn Thịnh Phát, nâng tỷ số lên 2-0.

Sang hiệp 2, Sahako chơi power-play nhưng không hiệu quả, thậm chí còn bị phản đòn ở phút 34 khi Công Viên cắt bóng và sút vào lưới trống, nâng cách biệt lên 3-0. Dù Moreira rút ngắn xuống 1-3 ở phút 38, Công Viên ngay lập tức tận dụng sai lầm của đối thủ để ấn định chiến thắng 4-1, đưa Thái Sơn Nam TPHCM vào chung kết.

Bán kết 2 chứng kiến màn so tài nội bộ thủ đô. Ở thế cửa dưới, Hà Nội FC nhập cuộc quyết liệt, nhưng Mota vẫn tỏa sáng với cú dứt điểm kỹ thuật ở phút 18, mở tỷ số cho Thái Sơn Bắc. Sang phút 25, Minh Quang tận dụng sai lầm của đối phương để nhân đôi cách biệt.

Hà Nội FC bất ngờ vùng lên, ghi liền hai bàn ở phút 34 và 35, đưa trận đấu về thế cân bằng 2-2. Tuy nhiên, chỉ ít giây sau, Nguyễn Đa Hải lập công nâng tỷ số lên 3-2, rồi Mota hoàn tất cú đúp ở phút 38, ấn định chiến thắng 4-2 cho nhà đương kim vô địch.

Trận chung kết giữa Thái Sơn Nam TPHCM và Thái Sơn Bắc sẽ diễn ra lúc 17g30 ngày 12-8 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (TPHCM). Trước đó, lúc 15g là trận tranh hạng 3 giữa Sahako FC và Hà Nội FC.

Trong ngày 10-8, các trận phân hạng cũng khép lại. Sài Gòn Titans giành hạng 5 sau khi thắng L.Hạ Long 7-1, còn Tân Hiệp Hưng TPHCM đứng hạng 7 nhờ vượt qua Trẻ TPHCM 6-0.

