Futsal U16 Việt Nam dự ASIAD trẻ 2025

Đội tuyển futsal U16 Việt Nam sẽ được thành lập trong thời gian tới để chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao Trẻ châu Á 2025.

ẢNH: ANH TRẦN

Đại hội Thể thao Trẻ châu Á 2025 được ấn định tổ chức từ ngày 22 đến 31-10 tại thủ đô Manama, Bahrain. Trong đó, môn futsal là một trong 21 môn thi đấu tại đại hội và quy định chỉ các cầu thủ sinh năm 2009 trở về sau (tức U16) được tham dự.

Mới nhất, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã công bố danh sách 12 đoàn thể thao xác nhận tham dự môn futsal cùng thể thức thi đấu. Theo đó, Việt Nam cùng hai quốc gia khác trong khu vực là Thái Lan và Myanmar sẽ cử đội tuyển futsal U16 tranh tài tại sự kiện.

12 đội tuyển được chia làm bốn bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng để chọn ra hai đội xếp nhất và nhì từng bảng vào vòng tứ kết. Hai cường quốc của futsal châu Á là Iran và Nhật Bản được nhận diện là ứng viên nặng ký cho tấm huy chương vàng.

Hồi đầu năm, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có chủ trương thành lập đội tuyển futsal U16 Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Trẻ châu Á 2025. Đội tuyển futsal U16 Việt Nam sẽ tập luyện tại Nhà thi đấu Futsal Thái Sơn Nam (TPHCM) để chuẩn bị cho giải đấu tổ chức trên đất Bahrain. Danh sách các thành viên dự kiến được công bố vào cuối tháng 8 tới.

Hiện chỉ có hai đội Thái Sơn Nam TPHCM và Thái Sơn Bắc đang đào tạo lứa cầu thủ sinh năm 2009 trở về sau, nên nhiều khả năng đây sẽ là lực lượng nòng cốt của đội tuyển futsal U16 Việt Nam.

Đại hội Thể thao Trẻ châu Á được xem là ASIAD dành cho các vận động viên trẻ đầy tiềm năng. Đây là lần thứ 3 sự kiện được tổ chức, nhưng lần diễn ra gần nhất đã từ năm 2013. Trước đó, OCA từng dự kiến tổ chức vào các năm 2017 và 2021, nhưng giải đấu đã không diễn ra vì nhiều lý do khác nhau. Cho đến hiện tại, Đại hội Thể thao Trẻ châu Á mới chính thức được tiếp nối.

HỮU THÀNH