Đức Hòa tiếp lửa cho tuyển futsal Việt Nam với cánh tay còn băng bó

Cánh tay trái vẫn phải băng bó vì chưa bình phục hoàn toàn chấn thương, nhưng ngọn lửa quyết tâm vẫn rực cháy nơi đội trưởng Phạm Đức Hòa trong ngày hội quân trở lại cùng đội tuyển futsal Việt Nam.

Đức Hòa trở lại đội tuyển futsal Việt Nam với cánh tay trái vẫn còn băng bó. ẢNH: TÂM HÀ

Hôm nay (18-8), đội tuyển futsal Việt Nam đã trở lại với Nhà thi đấu Futsal Thái Sơn Nam (TPHCM), bắt tay vào công tác chuẩn bị cho vòng loại Giải futsal châu Á 2026. Ở đợt hội quân lần này, HLV Diego Giustozzi chào đón sự trở lại của cựu binh Phạm Đức Hòa.

Ở đợt tập trung hồi tháng 3-2025, Đức Hòa bị gãy tay trái nên đã lỡ hẹn với 4 trận giao hữu chất lượng gặp Kazakhstan và Saudi Arabia. Ngày trở lại với màu áo đội tuyển futsal Việt Nam, Đức Hòa thể hiện rõ niềm háo hức cùng khát khao cống hiến vẫn luôn rực cháy.

Tấm băng thủ quân cũng trở lại với Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2023. Dẫu vậy, đây không phải là điều khiến Đức Hòa bận tâm. Bởi Hòa từng chia sẻ, thành tích của đội tuyển futsal Việt Nam, cũng như việc hỗ trợ các cầu thủ trẻ về mặt chuyên môn, mới là mục tiêu mà anh phấn đấu.

Bên cạnh sự trở lại của Đức Hòa, đợt tập trung lần này của đội tuyển futsal Việt Nam còn chào đón hai tân binh Châu Thạch Khánh Cường (Thái Sơn Nam TPHCM) và Nguyễn Quốc Giàu (Trẻ TPHCM). Màn trình diễn ấn tượng của Khánh Cường và Quốc Giàu tại các giải quốc gia, cũng như tiềm năng chưa được khai phá hết từ hai cầu thủ này, đã thuyết phục HLV Diego Giustozzi trao cơ hội khoác áo đội tuyển futsal Việt Nam.

HLV Diego Giustozzi tiếp tục công cuộc trẻ hóa đội hình. Bốn tài năng trẻ xuất sắc đến từ Thái Sơn Bắc gồm Vũ Ngọc Ánh, Trịnh Công Đại, Trần Quang Nguyên và Nguyễn Đa Hải là những ngôi sao hy vọng mới của người hâm mộ.

Đức Hòa thể hiện sự quyết tâm ở buổi tập. ẢNH: TÂM HÀ

Xen lẫn giữa những cầu thủ trẻ và tân binh, thành phần đội tuyển futsal Việt Nam vẫn có sự góp mặt của các gương mặt kỳ cựu như Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Thịnh Phát, Châu Đoàn Phát, Nguyễn Mạnh Dũng, Nhan Gia Hưng, Phạm Văn Tú…

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì tập luyện tại TPHCM đến hết ngày 8-9. Sau đó, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ sang Kuwait tập huấn từ ngày 9 đến 14-9. Trong thời gian ở nước bạn, HLV Giustozzi sẽ có hai trận giao hữu với đội tuyển futsal Kuwait vào các ngày 11-9 và 13-9 để thử nghiệm đội hình. Kết thúc chuyến tập huấn, toàn đội sẽ di chuyển sang Trung Quốc để bước vào vòng loại Giải futsal châu Á 2026.

Theo lịch thi đấu tại bảng E thuộc vòng loại Giải futsal châu Á 2026, đội tuyển futsal Việt Nam lần lượt gặp Hồng Kông - Trung Quốc (ngày 20-9), Trung Quốc (ngày 22-9) và Lebanon (ngày 24-9).

Tám đội đứng đầu tại mỗi bảng vòng loại, cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong 8 bảng, sẽ giành quyền dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026, tổ chức tại Indonesia vào tháng 1-2026. Vì thế, ngôi đầu bảng E là mục tiêu mà đội tuyển futsal Việt Nam hướng tới.

