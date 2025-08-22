7 đội TPHCM tham dự Giải Futsal U20 quốc gia 2025

Diễn ra tại Nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng (TPHCM) từ ngày 7 đến 19-9, Giải Futsal U20 quốc gia 2025 không chỉ là sân chơi quy tụ những tài năng trẻ xuất sắc của futsal nước nhà, mà còn trở thành dịp để giới chuyên môn tìm kiếm, giới thiệu và bổ sung nhân sự cho các CLB futsal chuyên nghiệp cũng như đội tuyển futsal Việt Nam.

TPHCM tiếp tục đăng cai Giải Futsal U20 quốc gia. ẢNH: TÂM HÀ

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trực tiếp tổ chức Giải Futsal U20 quốc gia. Diễn ra tại TPHCM, nơi được xem là cái nôi của futsal Việt Nam, nên không quá bất ngờ khi có đến 7 CLB từ phong trào đến chuyên nghiệp đóng trên địa bàn thành phố đăng ký tham dự.

Bao gồm chủ nhà Thái Sơn Nam TPHCM, Sahako FC, Sài Gòn Titans, Tân Hiệp Hưng, An Phú, Saigon Eminence và Xạ TPHCM. Ngoài ra, cùng với ba CLB đến từ các địa phương là Thái Sơn Bắc (Hà Nội), Khánh Hạnh Tây Ninh và Nha Trang (Khánh Hòa), Giải Futsal U20 quốc gia 2025 với sự đa dạng về thành phần tham dự hứa hẹn tạo nên một mùa giải sôi động, chất lượng và giàu tính cạnh tranh.

10 CLB được chia làm hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra hai đội xếp nhất, nhì mỗi bảng vào vòng bán kết. Hai đội thắng ở bán kết sẽ gặp nhau trong trận chung kết, trong khi hai đội thua thi đấu tranh hạng Ba.

U20 Thái Sơn Nam TPHCM quyết tâm đổi màu huy chương. ẢNH: TÂM HÀ

Là đội chủ nhà, U20 Thái Sơn Nam TPHCM là một trong những CLB nhận được nhiều sự chú ý. Phó Giám đốc Kỹ thuật Nguyễn Bảo Trung tiếp tục được chọn để dẫn dắt các tài năng trẻ của bầu Tú.

Tại mùa giải năm ngoái, thầy trò HLV Nguyễn Bảo Trung đứng hạng Ba chung cuộc. Vì vậy, sau khi được thử sức tại Giải futsal VĐQG, Futsal Cúp quốc gia và Giải Futsal U20 TPHCM, U20 Thái Sơn Nam TPHCM đang tràn đầy quyết tâm đổi màu huy chương khi trở lại Giải Futsal U20 quốc gia.

HLV Nguyễn Bảo Trung chia sẻ: “Dù ở bất kỳ giải đấu nào, chúng tôi luôn khát khao đạt thành tích cao nhất. Nhưng để đến được vạch đích, điều quan trọng là phải đi từng bước vững chắc. Mỗi trận đấu đều là một thử thách cũng như cơ hội để toàn đội chứng minh bản thân. Chúng tôi buộc phải chuẩn bị kỹ lưỡng, giữ sự tập trung cao độ. Ngoài việc phấn đấu vì mục tiêu tập thể, tôi luôn nhắc các học trò phải đặt ra những mục tiêu cá nhân, đó là sự trưởng thành trong chuyên môn và nâng cao bản lĩnh thi đấu”.

HỮU THÀNH