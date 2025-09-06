Futsal Việt Nam sẽ sớm hoàn thiện bộ khung dự cúp châu Á

Các tuyển thủ futsal Việt Nam thoải mái trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại Giải futsal châu Á 2026. ẢNH: ANH TRẦN

HLV Diego Giustozzi xác nhận danh sách đội sẽ được rút gọn xuống còn 16 cầu thủ, sau khi một số gương mặt chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn hoặc gặp chấn thương.

Trong thời gian tập trung tại Nhà thi đấu CLB futsal phường Chánh Hưng (TPHCM), đội tuyển futsal Việt Nam liên tục duy trì cường độ tập luyện cao, kết hợp nhiều mảng miếng chiến thuật. Hôm 5-9, toàn đội có trận đấu nội bộ với CLB Sahako nhằm rà soát lực lượng lần cuối trước khi lên đường sang Kuwait tập huấn.

HLV Diego Giustozzi cho biết: “Cho đến thời điểm này tôi rất hài lòng với cường độ tập luyện và tính chuyên nghiệp của các cầu thủ. Toàn đội tập với khối lượng cao, rèn nhiều mảng miếng chiến thuật khác nhau để chuẩn bị cho các đối thủ tại vòng loại Giải futsal châu Á 2026 như Hồng Kông (TQ), Trung Quốc, Lebanon, vốn có thể chơi với những cường độ khác nhau”.

Sự trở lại của đội trưởng Phạm Đức Hòa rất quan trọng với đội tuyển futsal Việt Nam. ẢNH: ANH TRẦN

Chiến lược gia người Argentina chia sẻ thêm: “Trước đợt tập trung, tôi muốn trao cơ hội cho một số nhân tố mới. Tuy nhiên, sau mỗi tuần, chúng tôi tổ chức các trận đấu nội bộ để đánh giá màn trình diễn của từng cầu thủ. Đến nay, một số cầu thủ chưa đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn hoặc gặp chấn thương, nên tôi lên kế hoạch sẽ rút gọn danh sách xuống còn 16 cầu thủ”.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Giustozzi sẽ tập huấn tại Kuwait từ ngày 9 đến 14-9, với hai trận giao hữu cùng đội tuyển futsal nước chủ nhà. Đây là dịp quan trọng để những trụ cột mới bình phục chấn thương như Phạm Đức Hòa, Dương Ngọc Linh… lấy lại cảm giác thi đấu quốc tế, đồng thời giúp ban huấn luyện tiếp tục đánh giá phong độ của các nhân tố mới.

Sau chuyến tập huấn, đội tuyển futsal Việt Nam di chuyển sang Trung Quốc, nơi diễn ra bảng E thuộc vòng loại Giải futsal châu Á 2026. Thầy trò HLV Diego lần lượt gặp Hồng Kông (TQ) ngày 20-9, Trung Quốc (22-9) và Lebanon (24-9). Mục tiêu của toàn đội là ngôi đầu bảng để đoạt tấm vé chính thức dự vòng chung kết châu lục vào năm sau.

HỮU THÀNH