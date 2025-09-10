HLV Kim Sang-sik: U23 Việt Nam cần cải thiện trước SEA Games 33

Theo HLV Kim Sang-sik,U23 Việt Nam vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện để hướng tới SEA Games 33 vào cuối năm nay, dù đã giành vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng.

HLV Kim Sang-sik khuyên các tuyển thủ U23 Việt Nam cải thiện nhiều điều để hướng đến SEA Games vào cuối năm. ẢNH: ANH TRẦN

“Chúc mừng các tuyển thủ U23 Việt Nam đã giành vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026. Cảm ơn người hâm mộ đã đến sân cổ vũ cho chúng tôi. Đây là một đội bóng hoàn toàn khác so với thời điểm HLV Park Hang-seo dẫn dắt, và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games sắp tới”, HLV Kim Sang-sik phát biểu trong buổi họp báo sau chiến thắng 1-0 trước U23 Yemen trên sân Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) vào tối 9-9.

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn ghi bàn thắng duy nhất ở phút 70, giúp U23 Việt Nam thắng tối thiểu trước U23 Yemen. Nhờ vậy, thầy trò HLV Kim Sang-sik khép lại vòng loại tại bảng C với 9 điểm tuyệt đối, ghi 4 bàn và không để thủng lưới bàn nào, qua đó đoạt vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á tổ chức tại Saudi Arabia vào năm sau.

Đây cũng là lần thứ 6 liên tiếp U23 Việt Nam vượt qua vòng loại để góp mặt tại ngày hội lớn của bóng đá châu lục dành cho lứa U23.

HLV Kim Sang-sik tiếp lời: “Sau ba trận đấu tại vòng loại, tôi đã rút ra một số điểm cần rút kinh nghiệm. Tôi đã nói chuyện với các cầu thủ và yêu cầu họ giữ sự bình tĩnh hơn trong khu vực cấm địa, tập trung hơn ở các tình huống quyết định. Tôi hy vọng các học trò khi trở lại CLB cần có sự cải thiện toàn diện để chuẩn bị cho SEA Games 33”.

U23 Việt Nam dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng tại vòng loại. ẢNH: TÂM HÀ

Trở lại trận đấu quyết định với U23 Yemen, HLV Kim Hang-seo đã thực hiện tới ba sự thay đổi người chỉ sau 40 phút thi đấu. Lý giải điều này, ông chia sẻ: “Tôi dự định thay người trong hiệp 2, nhưng kế hoạch không diễn ra như mong muốn nên buộc phải điều chỉnh sớm hơn”.

Trước đó, trong suốt 3 trận đấu gặp U23 Bangladesh, U23 Singapore và U23 Yemen, HLV Kim Sang-sik sử dụng nhiều cầu thủ khác nhau nhằm xoay vòng lực lượng. “Các cầu thủ không thể thi đấu liên tục với cường độ cao cứ 3 ngày một trận, vì vậy chúng tôi phải phân phối lực lượng hợp lý. Rất may là các điều chỉnh đã mang lại hiệu quả”, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói thêm.

Tiền đạo Thanh Nhàn được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Yemen. Ở phòng họp báo với HLV Kim Sang-sik, nam cầu thủ chia sẻ ngắn gọn: “Tôi rất vui và hạnh phúc vì đã ghi bàn sau khi lỡ hẹn với Giải U23 Đông Nam Á. Bàn thắng này giúp tôi giải tỏa được rất nhiều áp lực”.

Sau vòng loại Giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam sẽ tạm giải tán để cầu thủ trở lại thi đấu cho CLB chủ quản tại V-League và Giải hạng Nhất quốc gia. Theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tập trung trở lại vào khoảng giữa tháng 11 để chuẩn bị cho SEA Games 33, dự kiến diễn ra đầu tháng 12 tại Thái Lan.

HỮU THÀNH