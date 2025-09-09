HLV của U23 Yemen: “U23 Việt Nam là đội hàng đầu châu Á”

Sau thất bại 0-1 trước U23 Việt Nam tại vòng loại Giải U23 châu Á 2026, HLV Mohammed Al Sunaini thừa nhận U23 Yemen của ông thất bại trước một đối thủ đẳng cấp hàng đầu châu lục.

“Chúc mừng U23 Việt Nam đã giành chiến thắng và đoạt vé vào vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026. Đây không phải là trận đấu dễ dàng, vì U23 Việt Nam là đội bóng hàng đầu tại giải đấu này. Đội chủ nhà đã cải thiện rất nhiều qua từng trận đấu”, HLV Al Sunaini phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu trên sân Việt Trì (Phú Thọ) vào tối 9-9.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Yemen được định đoạt bởi pha lập công duy nhất của tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn ở phút 70. Chân sút thuộc biên chế PVF-CAND phối hợp cùng Lê Văn Thuận, rồi khi xâm nhập vòng cấm và dứt điểm vào góc gần, mang về chiến thắng cho U23 Việt Nam.

HLV Al Sunaini lý giải tiếp về thất bại của U23 Yemen: “Chúng tôi gặp nhiều khó khăn dù cũng tạo được một số cơ hội. Đáng lẽ đã có bàn thắng ở cuối hiệp 1, nhưng U23 Việt Nam đã tận dụng cơ hội tốt hơn. Tôi hài lòng vì các học trò đã đối đầu với một trong những đội bóng hàng đầu châu lục, và việc thất bại là điều có thể hiểu được”.

Khi được truyền thông Việt Nam đặt hỏi ấn tượng nhất với cầu thủ nào trong đội hình U23 Việt Nam, HLV Al Sunaini không chọn một cái tên cụ thể mà nhấn mạnh đến sức mạnh tập thể. Ông lý giải: “U23 Việt Nam thi đấu với tinh thần đồng đội rất cao. Tôi không thấy cá nhân nào nổi bật hơn, vì sự đoàn kết là điểm mạnh lớn nhất của họ”.

Với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận, thầy trò HLV Kim Sang-sik đứng đầu tại vòng loại bảng C và giành vé tham dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026 do Saudi Arabia đăng cai. Đây cũng là lần thứ 6 liên tiếp U23 Việt Nam vượt qua vòng loại để góp mặt tại giải đấu này.

Trong khi đó, U23 Yemen khép lại vòng bảng với 6 điểm, và sẽ phải chờ kết quả từ các bảng đấu còn lại để xem có lọt vào nhóm 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, qua đó giành suất vé vớt đến vòng chung kết hay không. Nên HLV Al Sunaini cũng hy vọng thần may mắn đồng hành với đại diện đến từ Tây Á này.

