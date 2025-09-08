Thủ quân U23 Việt Nam muốn thắng U23 Yemen để dự cúp châu Á

Tối 8-9, trong buổi tập cuối cùng trước trận quyết đấu với U23 Yemen, đội trưởng Khuất Văn Khang khẳng định U23 Việt Nam sẽ ra sân với mục tiêu cao nhất là giành chiến thắng để tiến vào vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026 bằng vị trí dẫn đầu vòng loại.

Đội trưởng Khuất Văn Khang tự tin trước cuộc đối đầu với U23 Yemen. ẢNH: XUÂN TÙNG

“U23 Yemen là đội bóng mạnh, đã có hai trận thắng giống chúng tôi. Đây sẽ là trận đấu mà cả hai đều đặt mục tiêu đi tiếp. U23 Việt Nam sẽ tập trung tối đa để thi đấu thật tốt. Chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu chiến thắng, đặc biệt khi được chơi trên sân nhà để tri ân người hâm mộ”, Văn Khang nhấn mạnh trước khi cùng đồng đội ra sân tập tại Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện TDTT tỉnh Phú Thọ.

Sau trận thắng chật vật 1-0 trước U23 Singapore, U23 Việt Nam đã lập tức phân tích, rút kinh nghiệm và điều chỉnh để cải thiện khả năng dứt điểm. Theo Văn Khang, đây là điểm còn hạn chế trong hai trận vừa qua của toàn đội.

“U23 Việt Nam đã rất nỗ lực trong khâu ghi bàn, nhưng cũng có tình huống thiếu may mắn khi bóng chạm cột dọc, xà ngang, hoặc thủ môn đối phương chơi quá xuất sắc. Chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng cơ hội tốt hơn”, tiền vệ của Viettel FC chia sẻ.

U23 Việt Nam đang dẫn đầu bảng C với 6 điểm cùng lợi thế về chỉ số phụ. Chỉ cần một kết quả hòa trước U23 Yemen, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chính thức góp mặt ở vòng chung kết. Tuy vậy, đội trưởng Văn Khang khẳng định tinh thần toàn đội là luôn hướng đến giành 9 điểm tuyệt đối tại vòng loại Giải U23 châu Á 2026.

Một kết quả hòa trước U23 Yemen sẽ đưa U23 Việt Nam đoạt vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026. ẢNH: XUÂN TÙNG

Thủ quân của U23 Việt Nam cũng không quên gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ: “Qua 2 trận vừa qua, chúng tôi cảm nhận được sự cổ vũ rất lớn từ mọi người. Hy vọng ở trận cuối cùng, khán giả sẽ tiếp tục đến sân đông đảo để tiếp thêm sức mạnh cho toàn đội”.

Trận U23 Việt Nam gặp U23 Yemen sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 9-9 trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Trước đó ba tiếng, U23 Singapore đối đầu với U23 Bangladesh ở trận cầu mang tính chất thủ tục khi cả hai đều sớm bị loại vì đã thua hai trận.

Trong khi đó, tiền đạo Abdo Al Awami của U23 Yemen chia sẻ: “U23 Việt Nam là đối thủ rất mạnh. Tuy nhiên, với sự quyết tâm và nỗ lực của toàn đội, chúng tôi tin rằng sẽ vượt qua họ để giành trọn 3 điểm. Chỉ có ngôi đầu bảng mới đảm bảo suất dự vòng chung kết cho chúng tôi”. Al Awami chính là tác giả của bàn thắng duy nhất ở phút 90+4, giúp U23 Yemen thắng 1-0 trước Bangladesh hôm 6-9.

HỮU THÀNH