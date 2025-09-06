HLV Kim Sang-sik chưa hài lòng với U23 Việt Nam về khả năng dứt điểm

Thắng U23 Singapore sát nút 1-0, HLV Kim Sang-sik khẳng định sẽ phải làm việc nhiều hơn với các tuyển thủ U23 Việt Nam về khả năng tận dụng cơ hội tại bảng C thuộc vòng loại Giải U23 châu Á 2026.

HLV Kim Sang-sik tiếp tục không hài lòng về khâu dứt điểm của U23 Việt Nam. ẢNH: MINH HOÀNG

Trên sân Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) vào tối 6-9, U23 Việt Nam giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón U23 Singapore nhờ pha lập công duy nhất của tiền vệ sinh năm 2006 Lê Văn Thuận ở phút 79.

Tuy nhiên, chiến thắng này vẫn để lại nhiều băn khoăn khi các học trò của HLV Kim Sang-sik tiếp tục bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ghi bàn Trong đó có, hai tình huống đưa bóng dội khung gỗ đến từ Lê Viktor và Nguyễn Thanh Nhàn ở mỗi hiệp.

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik cho biết: “U23 Việt Nam hôm nay tạo ra nhiều cơ hội nhưng thủ môn đối phương chơi quá xuất sắc. Tôi sẽ phải làm việc thêm với các cầu thủ để cải thiện khả năng dứt điểm của toàn đội”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh việc chuyển hóa cơ hội thành bàn là vấn đề cần giải quyết gấp nếu muốn hướng tới mục tiêu vượt qua vòng loại và xa hơn tiến sâu tại vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026: “Chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng và chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu cuối. Với chất lượng đội hình hiện tại và chiến thuật đang được xây dựng, tôi tin U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước Yemen ở lượt trận cuối cùng”.

Khuất Văn Khang cùng đồng đội gặp nhiều khó khăn ở trận đấu với U23 Singapore. ẢNH: MINH HOÀNG

U23 Việt Nam hiện giữ vững ngôi đầu bảng C với 6 điểm tuyệt đối, hơn U23 Yemen (cùng 6 điểm) về chỉ số phụ. Ở lượt trận cuối diễn ra ngày 9-9, chỉ cần một kết quả hòa trước chính U23 Yemen, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chính thức đến Saudi Arabia dự vòng chung kết sang năm.

HLV Kim Sang-sik cũng đánh giá cao sức mạnh thể hình của hàng thủ U23 Yemen, nhưng tự tin vào khả năng khoan phá của các cầu thủ chạy cánh mà mình có trong tay.

Tham dự buổi họp báo cùng HLV Kim Sang-sik còn có đội trưởng Nguyễn Văn Trường, người được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Cầu thủ của Hà Nội FC cũng thừa nhận vấn đề trong khâu dứt điểm: “Tôi nghĩ cá nhân đã thi đấu tốt, nhưng quan trọng hơn là cả tập thể U23 Việt Nam đã rất cố gắng. Trong bóng đá, việc không may mắn khi dứt điểm là bình thường. Trận cuối gặp U23 Yemen, mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng để tri ân người hâm mộ”.

HỮU THÀNH