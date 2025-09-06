U23 Yemen sẵn sàng tranh vé dự cúp châu Á với U23 Việt Nam

Chiến thắng sát nút 1-0 trước U23 Bangladesh vào chiều 6-9 là đủ để U23 Yemen giành 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận tại vòng loại Giải U23 châu Á 2026, qua đó làm nóng cho trận “chung kết” gặp U23 Việt Nam.

U23 Yemen giành 6 điểm tuyệt đối sau hai trận. ẢNH: MINH HOÀNG

Trước U23 Bangladesh chưa giành được điểm số và bị đánh giá thấp hơn, U23 Yemen nhập cuộc đầy quyết tâm. Ngay phút thứ 6, Faisal Maroof suýt mở tỷ số với cú đánh đầu dội xà ngang. Trong suốt hiệp 1 và phần lớn hiệp 2, đội bóng áo đỏ kiểm soát hoàn toàn thế trận, tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm nhưng không thể một lần đưa bóng vào lưới.

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 87, khi Mojibor Jony của U23 Bangladesh nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi cao chân, khiến đại diện đến từ Nam Á chỉ còn thi đấu với 10 người.

Dù vậy, hàng phòng ngự Bangladesh vẫn kiên cường, đặc biệt là thủ môn Hasan Srabon tiếp tục là chốt chặn vững chắc. Nỗ lực tấn công của U23 Yemen phải đến phút 90+4 mới được đền đáp. Trong đợt lên bóng được xem cuối cùng, Adel Al-Shami đột phá bên cánh phải trước khi kiến tạo để Al-Awami, người vừa vào sân đúng một phút, ghi bàn thắng quyết định.

Các cầu thủ U23 Bangladesh đã thi đấu xuất sắc đến những phút bù giờ cuối cùng. ẢNH: MINH HOÀNG

Thầy trò HLV Amin Al Sunaini vỡ òa trong cảm xúc khi đây chính là “bàn thắng vàng” để mang về 3 điểm tiếp theo cho U23 Yemen. Đại diện đến từ Tây Á giành 6 điểm tuyệt đối, gây áp lực lên U23 Việt Nam ở cuộc tiếp đón U23 Singapore sau đó. Đồng thời cũng là bước chạy đà hoàn hảo trước khi gặp chính U23 Việt Nam cho trận đấu được xem tranh vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026 vào ngày 9-9.

Ở chiều ngược lại, hai thất bại liên tiếp khiến U23 Bangladesh gần như không còn cơ hội cạnh tranh tấm vé vào vòng chung kết. Sau tiếng còi mãn cuộc, thủ thành Hasan Srabon và các đồng đội lộ rõ vẻ thất vọng, dù họ đã thi đấu đầy nỗ lực trước đối thủ mạnh hơn.

HỮU THÀNH