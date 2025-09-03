Bóng đá trong nước

U23 Yemen thắng U23 Singapore, tạo áp lực lên U23 Việt Nam

SGGPO

Chiến thắng 2-1 trước U23 Singapore giúp U23 Yemen tạm dẫn đầu bảng C thuộc vòng loại Giải U23 châu Á 2026, đồng thời đặt U23 Việt Nam vào thế phải thắng U23 Bangladesh ở trận đấu sau đó.

U23 Yemen khởi đầu thuận lợi tại vòng loại Giải U23 châu Á 2026. ẢNH: MINH HOÀNG
U23 Yemen khởi đầu thuận lợi tại vòng loại Giải U23 châu Á 2026. ẢNH: MINH HOÀNG

Chiều 3-9, bảng C thuộc vòng loại Giải U23 châu Á 2026 do Việt Nam đăng cai đã chính thức khởi tranh trên sân Việt Trì (tỉnh Phú Thọ). Trận đầu tiên chứng kiến cuộc so tài giữa U23 Yemen và U23 Singapore.

Dù được đánh giá cao hơn, U23 Yemen nhập cuộc chưa thật sự sắc bén và để U23 Singapore có cơ hội nguy hiểm ngay phút thứ 2, nhưng cú sút xa của Muhammad Asis đi vọt xà. Sau đó, thế trận nhanh chóng thuộc quyền kiểm soát đến từ đội bóng Tây Á.

Phút 17, U23 Yemen được hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi vụng về trong vòng cấm của Raoul Suhaimi. Al Turaiqi sút hỏng nhưng Radhi Ebrahim kịp đá bồi mở tỷ số.

Trước khi hiệp 1 khép lại, U23 Yemen lại có thêm một quả phạt đền do Andrew Aw phạm lỗi với Al Turaiqi, và lần này Awadh Masnom không bỏ lỡ, nâng cách biệt lên 2-0.

IMG_5425.jpeg
Các cầu thủ U23 Singapore thi đấu đầy nỗ lực. ẢNH: MINH HOÀNG

Bước sang hiệp 2, U23 Yemen chủ động chơi chậm, trong khi U23 Singapore nỗ lực tấn công tìm bàn gỡ. Phút 80, Louka Tan tận dụng sai lầm hàng thủ đối phương, tung cú sút căng rút ngắn tỷ số 1-2.

Càng về cuối trận, các pha dàn xếp tấn công cùng được đôi bên tạo ra. Nhưng tiếc rằng không đội nào thêm một lần tận dụng thành công, qua đó U23 Yemen giữ vững tỷ số thắng 2-1 đến khi trọng tài cất tiếng còi mãn cuộc.

Với 3 điểm đầu tay, U23 Yemen tạm chiếm ngôi đầu bảng C, buộc U23 Việt Nam phải thắng U23 Bangladesh trong trận đấu lúc 19 giờ cùng ngày để không sớm rơi vào thế bất lợi.

Tin liên quan
HỮU THÀNH

Từ khóa

vòng loại Giải U23 châu Á U23 Yemen U23 Singapore U23 Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn