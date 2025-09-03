U23 Yemen thắng U23 Singapore, tạo áp lực lên U23 Việt Nam

Chiến thắng 2-1 trước U23 Singapore giúp U23 Yemen tạm dẫn đầu bảng C thuộc vòng loại Giải U23 châu Á 2026, đồng thời đặt U23 Việt Nam vào thế phải thắng U23 Bangladesh ở trận đấu sau đó.

U23 Yemen khởi đầu thuận lợi tại vòng loại Giải U23 châu Á 2026. ẢNH: MINH HOÀNG

Chiều 3-9, bảng C thuộc vòng loại Giải U23 châu Á 2026 do Việt Nam đăng cai đã chính thức khởi tranh trên sân Việt Trì (tỉnh Phú Thọ). Trận đầu tiên chứng kiến cuộc so tài giữa U23 Yemen và U23 Singapore.

Dù được đánh giá cao hơn, U23 Yemen nhập cuộc chưa thật sự sắc bén và để U23 Singapore có cơ hội nguy hiểm ngay phút thứ 2, nhưng cú sút xa của Muhammad Asis đi vọt xà. Sau đó, thế trận nhanh chóng thuộc quyền kiểm soát đến từ đội bóng Tây Á.

Phút 17, U23 Yemen được hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi vụng về trong vòng cấm của Raoul Suhaimi. Al Turaiqi sút hỏng nhưng Radhi Ebrahim kịp đá bồi mở tỷ số.

Trước khi hiệp 1 khép lại, U23 Yemen lại có thêm một quả phạt đền do Andrew Aw phạm lỗi với Al Turaiqi, và lần này Awadh Masnom không bỏ lỡ, nâng cách biệt lên 2-0.

Các cầu thủ U23 Singapore thi đấu đầy nỗ lực. ẢNH: MINH HOÀNG

Bước sang hiệp 2, U23 Yemen chủ động chơi chậm, trong khi U23 Singapore nỗ lực tấn công tìm bàn gỡ. Phút 80, Louka Tan tận dụng sai lầm hàng thủ đối phương, tung cú sút căng rút ngắn tỷ số 1-2.

Càng về cuối trận, các pha dàn xếp tấn công cùng được đôi bên tạo ra. Nhưng tiếc rằng không đội nào thêm một lần tận dụng thành công, qua đó U23 Yemen giữ vững tỷ số thắng 2-1 đến khi trọng tài cất tiếng còi mãn cuộc.

Với 3 điểm đầu tay, U23 Yemen tạm chiếm ngôi đầu bảng C, buộc U23 Việt Nam phải thắng U23 Bangladesh trong trận đấu lúc 19 giờ cùng ngày để không sớm rơi vào thế bất lợi.

HỮU THÀNH