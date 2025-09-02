Liên đoàn Bóng đá thế giới và châu Á chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025), liên đoàn bóng đá của các quốc gia đã gửi lời chúc mừng đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Quan chức AFC, VFF, các giám sát trọng tài, trọng tài và các đội quốc tế đứng dậy vỗ tay chúc mừng Quốc khánh Việt Nam. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Sáng 2-9 tại tỉnh Phú Thọ, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phối hợp cùng địa phương và VFF tổ chức cuộc họp kỹ thuật trước thềm bảng C thuộc vòng loại Giải U23 châu Á 2026.

Tại cuộc họp, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú đã bày tỏ niềm vui sâu sắc, niềm tự hào và xúc động trước không khí hân hoan của người dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm ngày lễ trọng đại của Tổ quốc.

Sự chia sẻ chân thành của lãnh đạo VFF đã lan tỏa đến cả khán phòng, khi đại diện quan chức AFC, hai giám sát trọng tài đến từ Kuwait và Nhật Bản, cùng các trọng tài, trợ lý trọng tài từ Hàn Quốc, Turkmenistan, Oman, Iran, Trung Quốc và các thành viên ba đội tuyển U23 Bangladesh, U23 Singapore và U23 Yemen đồng loạt đứng dậy vỗ tay chúc mừng. Tất cả đã cùng nhau hòa chung trong niềm hạnh phúc, tạo nên một khoảnh khắc giao lưu quốc tế đầy ý nghĩa và xúc động.

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú chào mừng các quan chức AFC và các đội tuyển đến tỉnh Phú Thọ thi đấu, đồng thời chúc các đội thi đấu thành công, đạt được mục tiêu của mình và có những trải nghiệm đáng nhớ trong thời gian lưu trú tại địa phương. Ông Phú khẳng định công tác chuẩn bị cho các trận đấu tại bảng C thuộc vòng loại Giải U23 châu Á 2026 đã được triển khai đầy đủ, đúng yêu cầu quốc tế, với sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan.

Bảng C thuộc vòng loại Giải U23 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 3 đến 9-9 trên sân Việt Trì. U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Bangladesh (ngày 3-9), U23 Singapore (6-9) và U23 Yemen (9-9) với mục tiêu phấn đấu đoạt vé dự vòng chung kết của sân chơi châu lục.

Còn thông qua các nền tảng mạng xã hội, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã chọn 8 bức chân dung là những đại diện ngôi sao của các đội tuyển bóng đá nam, nữ và futsal Việt Nam để đính kèm dòng trạng thái: “Mừng Tết Độc lập Việt Nam”.

Lời chúc mừng từ FIFA đến Quốc khánh Việt Nam

HỮU THÀNH