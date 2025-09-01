Nụ cười xen lẫn quyết tâm của U23 Việt Nam

Chiều tối 1-9, các tuyển thủ U23 Việt Nam bước ra sân tập tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Phú Thọ với tâm thế phấn khởi, nhưng cũng giữ sự tập trung cao nhất để hướng đến hành trình tại vòng loại Giải U23 châu Á 2026.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam thoải mái ở phần khởi động trước buổi tập. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Đây là buổi tập thứ ba của thầy trò HLV Kim Sang-sik kể từ khi đặt chân đến Phú Thọ, và toàn đội chỉ còn duy nhất một buổi tập vào tối ngày 2-9 để hoàn thiện khâu chuẩn bị cho trận ra quân gặp U23 Bangladesh.

Trong hai buổi tập đầu tiên tại đất Tổ, HLV Kim Sang-sik chủ động nói không với báo đài, đóng kín sân để "rèn quân" trong không gian riêng tư, giúp các học trò tránh khỏi những tác động bên ngoài và giữ được tinh thần thoải mái trước giờ G. Phải đến chiều 1-9, những hình ảnh tập luyện đầu tiên của U23 Việt Nam mới chính thức được ghi lại, với 25 phút mở cửa cho giới truyền thông tác nghiệp và theo dõi.

Không còn nhiều thời gian để chuẩn bị cho đấu trường châu lục, nên cũng dễ hiểu vì sao Khuất Văn Khang cùng các đồng đội thể hiện rõ sự nghiêm túc trong từng bước chạy, tập trung tối đa vào những lời chỉ dẫn từ HLV Kim Sang-sik.

Tất bật trong guồng quay chuẩn bị cho đấu trường châu lục, nhưng đôi khi, những tiếng cười vẫn bật ra trên sân tập của U23 Việt Nam. Những động tác khởi động pha chút đùa nghịch, những lời trêu chọc từ các thành viên... tất cả tạo nên bầu không khí nhẹ nhàng, giúp toàn đội phần nào giải tỏa căng thẳng và áp lực trước hành trình quan trọng phía trước.

Tân binh Việt kiều Trần Thành Trung giữ sự tập trung cao nhất trước giải đấu chính thức đầu tiên cùng U23 Việt Nam. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Chiến thắng tại Giải U23 Đông Nam Á 2026 hồi tháng 7 vẫn còn vang vọng, nhưng Văn Khang và các đồng đội đã sớm gác lại niềm vui ấy. Với U23 Việt Nam, danh hiệu từ sân chơi khu vực chính là động lực để siết lại tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng cho thử thách lớn hơn tại vòng loại U23 châu Á 2026, nhất là khi toàn đội sẽ ra sân thi đấu trong những ngày tháng 9 lịch sử của dân tộc.

Như tiền đạo Nguyễn Đình Bắc chia sẻ trước buổi tập: “Tôi cảm thấy rất tự hào khi được khoác áo U23 Việt Nam trong dịp đặc biệt này. Toàn đội đặt quyết tâm cao nhất để giành chiến thắng, như một món quà tri ân người hâm mộ nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Chúng tôi mong người hâm mộ sẽ đến sân cổ vũ để tiếp thêm động lực. Mọi người sẽ chiến đấu với tinh thần cao nhất, hướng đến mục tiêu giành vé tham dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026”.

Vào lúc 18 giờ ngày 2-9, U23 Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng trên sân thi đấu Việt Trì. Trước đó, lúc 17 giờ 30, HLV Kim Sang-sik sẽ đại diện U23 Việt Nam tham dự buổi họp báo trước thềm vòng loại Giải U23 châu Á 2026.

HỮU THÀNH