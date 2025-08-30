U23 Bangladesh mang cựu học viên Sunderland đối đầu U23 Việt Nam

Tiền vệ Cuba Mitchell, người từng khoác áo các đội trẻ Birmingham và Sunderland, sẽ là một trong những thử thách mà U23 Việt Nam phải đối mặt khi gặp U23 Bangladesh tại vòng loại Giải U23 châu Á 2026.

U23 Bangladesh có mặt tại Việt Trì (Phú Thọ). ẢNH: QUỐC ĐẠI

Hôm nay (30-8), U23 Bangladesh đã có mặt tại Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) để chuẩn bị cho bảng C thuộc vòng loại Giải bóng đá U23 châu Á 2026. Đây là đội tuyển đầu tiên trong số ba đối thủ cùng U23 Việt Nam tranh vé dự vòng chung kết châu lục đến Phú Thọ.

Để có mặt tại Phú Thọ, U23 Bangladesh phải trải qua hai chặng bay lần lượt đến Bangkok (Thái Lan) và Hà Nội, sau đó di chuyển bằng ô tô đến địa điểm tổ chức giải đấu. Hành trình dài và mệt mỏi đã khiến các cầu thủ đến từ Nam Á tỏ ra có phần uể oải, nhưng không khí mệt mỏi ấy nhanh chóng được xóa tan khi họ nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt từ đại diện lãnh đạo tỉnh Phú Thọ.

Đội hình của U23 Bangladesh tham dự Giải U23 châu Á 2026 thu hút sự chú ý với sự xuất hiện của tiền vệ Cuba Mitchell. Cầu thủ 19 tuổi sinh ra tại Anh, có thể lựa chọn thi đấu cho đội tuyển Anh hoặc Bangladesh. Mitchell bắt đầu sự nghiệp thi đấu tại lò đào tạo trẻ Birmingham City, trước khi chuyển sang Sunderland vào năm 2022.

Tại Sunderland, Mitchell đã có 16 lần ra sân cho đội U21. Tuy nhiên, vì không thể cạnh tranh được tại Anh, cầu thủ này đã quyết định gia nhập Bashundhara Kings tại Ngoại hạng Bangladesh với hợp đồng có thời hạn 3 năm.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Phú Thọ chào đón U23 Bangladesh. ẢNH: QUỐC ĐẠI

Ngoài ra, U23 Bangladesh còn có hai cái tên nổi bật khác là hậu vệ Rajon Howladar và tiền vệ đội trưởng Shekh Morsalin (đều sinh năm 2005), được định giá 125.000 euro, con số cao nhất trong đội hình của họ.

Để chuẩn bị cho vòng loại Giải U23 châu Á 2026, thầy trò HLV Saiful Bari Titu đã tập huấn tại Bahrain và có hai trận giao hữu với đội U23 nước chủ nhà, lần lượt thua với tỷ số 0-1 và 2-4. Mặc dù không có kết quả thuận lợi trong các trận giao hữu, nhưng U23 Bangladesh vẫn được kỳ vọng sẽ mang đến những thử thách đáng chú ý cho các đối thủ tại vòng loại.

U23 Bangladesh cũng là đối thủ trong trận ra quân của U23 Việt Nam, diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 3-9 trên sân Việt Trì.

HỮU THÀNH