Trước anh linh các bậc tiền nhân, thầy trò HLV Kim Sang-sik bày tỏ quyết tâm đoàn kết, rèn luyện không ngừng, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo để góp phần khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

U23 Việt Nam dâng hương tưởng niệm vua Hùng. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Sáng 30-8, tại tỉnh Phú Thọ, đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam đã đến Khu di tích lịch sử Đền Hùng để dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Tham dự cùng đoàn có sự hiện của ông Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ.

Hoạt động dâng hương tưởng niệm Vua Hùng trước thềm mỗi giải đấu quốc tế là nét đẹp mang tính truyền thống của các đội tuyển bóng đá Việt Nam, không chỉ là sự tri ân với cội nguồn dân tộc, mà còn tiếp thêm tinh thần và ý chí cho toàn đội trong hành trình mới. Hoạt động càng trở nên ý nghĩa hơn khi cả nước đang chào đón 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn đại biểu cùng U23 Việt Nam đã dâng hương tưởng nhớ công đức của các Vua Hùng, những bậc tiền nhân đã có công dựng và giữ nước. Đồng thời, đoàn đã báo công về những thành tích đáng tự hào mà U23 Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, mới nhất là lần thứ 3 liên tiếp đoạt chức vô địch tại Giải U23 Đông Nam Á.

Đại diện tỉnh Phú Thọ chào đón U23 Việt Nam đến địa phương thi đấu. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Từ ngày 3 đến 9-9 trên sân Việt Trì (Phú Thọ), U23 Việt Nam sẽ bước vào hành trình chinh phục vòng loại Giải U23 châu Á 2026. Trước anh linh các bậc tiền nhân, HLV Kim Sang Sik cùng các tuyển thủ U23 Việt Nam bày tỏ quyết tâm đoàn kết, rèn luyện không ngừng, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Không chỉ hướng đến mục tiêu đoạt vé dự vòng chung kết, toàn đội sẽ nỗ lực cống hiến cho người hâm mộ những trận đấu kịch tính, chất lượng, góp phần khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ Dương Hoàng Hương cùng các đại biểu đã tặng hoa chào mừng, gửi lời chúc đến U23 Việt Nam sẽ có những ngày thi đấu thành công và đáng nhớ tại địa phương.

Để tiếp tục phục vụ người hâm mộ có thể tới sân Việt Trì theo dõi và cổ vũ U23 Việt Nam tham dự vòng loại Giải U23 châu Á 2026, VFF sẽ triển khai bán vé trực tiếp tại một điểm Cổng chính nhà luyện tập và thi đấu TDTT tỉnh Phú Thọ (đường Hùng Vương, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) từ ngày 2-9 đến khi hết vé.

HỮU THÀNH