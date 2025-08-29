Cơ hội đoạt vé dự cúp châu lục của U23 Việt Nam

Nếu thi đấu đúng với tiềm lực đang có, U23 Việt Nam sẽ không gặp nhiều trở ngại trong hành trình vượt qua vòng loại để giành vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam tự tin tranh vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026. ẢNH: VFF

U23 Việt Nam đã 5 lần liên tiếp góp mặt ở vòng chung kết Giải U23 châu Á, trong đó 2 kỳ gần nhất đều lọt vào tứ kết. Vì thế, suất dự vòng chung kết tại mùa giải 2026 là điều bắt buộc với thầy trò HLV Kim Sang-sik, nhất là khi toàn đội tham dự vòng loại với tư cách chủ nhà và vừa đoạt chức vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025.

Lịch thi đấu thuận lợi

Vòng loại Giải U23 châu Á 2026 có 44 đội tham dự, chia thành 11 bảng. 11 đội nhất bảng cùng 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền dự vòng chung kết tại Saudi Arabia.

U23 Việt Nam nằm ở bảng C, lần lượt gặp U23 Bangladesh (ngày 3-9), U23 Singapore (6-9) và U23 Yemen (9-9). Nhìn vào lịch thi đấu, toàn đội sẽ khởi đầu với những đối thủ yếu hơn, qua đó có cơ hội tích lũy điểm số và hiệu số tốt trước khi bước vào trận cầu then chốt với U23 Yemen.

U23 Bangladesh chưa từng vượt qua vòng loại Giải U23 châu Á. Nền bóng đá nước này hiện xếp hạng 184 thế giới theo bảng xếp hạng FIFA (tính đến tháng 7-2025), và được xem là “vùng trũng” của bóng đá thế giới.

Shekh Morsalin mới 19 tuổi nhưng đã là đội trưởng của U23 Bangladesh

Chuẩn bị cho vòng loại, thầy trò HLV Saiful Bari Titu đã tập huấn tại Bahrain và có hai trận giao hữu với đội U23 nước chủ nhà, lần lượt thua với tỷ số 0-1 và 2-4. Đội hình của họ chủ yếu là cầu thủ U21, với hai cái tên nổi bật nhất là hậu vệ Rajon Howladar và tiền vệ đội trưởng Shekh Morsalin (đều sinh năm 2005), được định giá 125.000 euro. Đây là con số cao nhất trong đội hình U23 Bangladesh nhưng vẫn thấp hơn giá trị của 8 tuyển thủ U23 Việt Nam.

Tương tự Bangladesh, U23 Singapore cũng chưa từng góp mặt ở vòng chung kết Giải U23 châu Á. Hệ thống đào tạo bóng đá trẻ của đảo quốc Sư tử hiện không được đánh giá cao. Thậm chí, ban đầu đội không được Ủy ban Olympic quốc gia đăng ký tham dự SEA Games 2025, trước khi được “giải cứu” bởi Hiệp hội Bóng đá Singapore.

Dù vậy, U23 Singapore vẫn cho thấy một số tiến bộ. Họ vừa cầm hòa U23 Philippines 0-0 và đánh bại U23 Malaysia 1-0 trong loạt giao hữu hồi tháng 8. Sau đó, đội sang Bồ Đào Nha tập huấn, nhưng chỉ chọn thi đấu với các CLB hạng Tư của quốc gia này, phần nào phản ánh giới hạn về chuyên môn và tham vọng.

Trận “chung kết” với U23 Yemen

Nếu thi đấu đúng sức, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể giành trọn 6 điểm trước U23 Bangladesh và U23 Singapore. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải thắng cách biệt để tạo lợi thế trước trận đấu quyết định với U23 Yemen.

U23 Yemen đang tập huấn tại UAE

Trận gặp U23 Yemen được xem là “chung kết bảng C”, bởi đây là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho ngôi đầu bảng. Đại diện Tây Á đã hội quân từ đầu tháng 7 và tập huấn tại Fujairah (UAE). HLV Al-Suneini cùng các học trò tổ chức nhiều trận giao hữu kín để giữ bí mật về chiến thuật, biến họ trở thành một ẩn số khó lường.

Nổi bật trong đội hình U23 Yemen là bộ ba tiền đạo Abdulaziz Masnoum, Qassem Al-Sharafi và Hamza Mahrous đang khoác áo đội tuyển quốc gia Yemen dự vòng loại Asian Cup 2027. Trong đó, Hamza Mahrous hiện là tiền đạo số 3 của tuyển Yemen và được đánh giá rất cao.

Nhưng với lợi thế được thi đấu trên sân nhà, cùng với đội hình có nhiều cầu thủ đã và đang khoác áo đội tuyển quốc gia như Khuất Văn Khang, Trần Trung Kiên, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thái Sơn, Phạm Lý Đức… U23 Việt Nam vẫn được đánh giá nhỉnh hơn U23 Yemen trong cuộc cạnh tranh lần này.

Điều quan trọng nhất là thầy trò HLV Kim Sang-sik không được phép chủ quan trong bất kỳ trận đấu nào. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến U23 Việt Nam đánh mất ngôi đầu bảng và rơi vào tình thế phải so sánh thành tích với các đội nhì bảng khác – điều vốn nhiều rủi ro và khó đoán.

HỮU THÀNH