Cầu thủ Việt kiều từng dự Euro khoác áo U23 Việt Nam

HLV Kim Sang-sik trao cơ hội cho tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung có lần đầu tiên khoác áo U23 Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại Giải U23 châu Á 2026.

Tiền vệ Việt kiều Bulgaria Trần Thành Trung được trao cơ hội khoác áo U23 Việt Nam. ẢNH: ANH TRẦN

Chiều 25-8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố danh sách 24 tuyển thủ U23 Việt Nam cùng HLV Kim Sang-sik chuẩn bị tham dự bảng C thuộc vòng loại Giải U23 châu Á 2026, tổ chức trên sân Việt Trì (tỉnh Phú Thọ).

Điểm nhấn đáng chú ý là sự xuất hiện của tiền vệ Trần Thành Trung. Chỉ mất 2 trận đấu tại V-League 2025-2026, cầu thủ Việt kiều Bulgaria đã thuyết phục được HLV Kim Sang-sik trao cho anh cơ hội khoác áo U23 Việt Nam.

Thành Trung sinh năm 2005, có bố mẹ là người Việt Nam, nhưng sinh ra tại Bulgaria. Tiền vệ Việt kiều này trưởng thành từ lò đào tạo CSKA Sofia, khoác áo đội một Slavia Sofia dự Giải VĐQG Bulgaria từ mùa giải 2022-2023, rồi quyết định hồi hương đầu quân cho Ninh Bình hồi tháng 7 năm nay.

Trước khi trở về Ninh Bình, Thành Trung từng được vinh danh trong tốp 3 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Bulgaria mùa giải 2024-2025. Anh cũng đã khoác áo các tuyến trẻ của Bulgaria tham dự vòng chung kết U17 Euro 2022 và vòng loại Euro 2023.

Vì có hai quốc tịch Việt Nam và Bulgaria, đồng thời đã hoàn tất thủ tục chuyển đổi liên đoàn bóng đá chủ quản, nên Thành Trung đủ điều kiện khoác áo U23 Việt Nam để tham dự các giải đấu của AFC.

Cùng với Lê Viktor trước đó, Thành Trung là một trong hai cầu thủ Việt kiều hiện diện trong màu áo U23 Việt Nam. Sự xuất hiện của Thành Trung được kỳ vọng thổi làn gió mới vào U23 Việt Nam, nhất là khi HLV Kim Sang-sik cần thêm những nhân tố lạ để tạo nên sự khác biệt qua từng giải đấu.

HLV Kim Sang-sik vẫn giữ bộ khung đã vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2026

Tuy nhiên, về cơ bản, HLV Kim Sang-sik vẫn giữ bộ khung nòng cốt đã cùng ông vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025 như đội trưởng Khuất Văn Khang, thủ môn Trần Trung Kiên, cặp trung vệ Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, tiền vệ Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Công Phương, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quốc Việt…

U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại tại tỉnh Phú Thọ từ ngày 30-8, tức sau vòng 3 V-League 2025-2026.

Vòng loại Giải U23 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 9-9, quy tụ 44 đội tham dự, được chia làm 11 bảng. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt với từng đối thủ trong bảng đấu của mình để xếp hạng chung cuộc. Từ đó, chọn ra 11 đội đứng nhất mỗi bảng cùng 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong 11 bảng để dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026 tổ chức tại Saudi Arabia.

U23 Việt Nam nằm ở bảng C thuộc vòng loại Giải U23 châu Á 2026 và có lịch thi đấu trên sân Việt Trì lần lượt gặp Bangladesh (ngày 3-9), Singapore (ngày 6-9), Yemen (ngày 9-9).

Danh sách tập trung U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại Giải U23 châu Á 2026

HỮU THÀNH