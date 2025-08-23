Các tuyển thủ Việt Nam lan tỏa sự kiện diễu binh, diễu hành A80

Hòa trong không khí thiêng liêng của cả nước hướng về đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, các tuyển thủ bóng đá Việt Nam đã cùng nhau thể hiện tình yêu Tổ quốc bằng những hành động đậm tính nhân văn và đầy ý nghĩa.

Những chia sẻ đầy cảm xúc của Nguyễn Xuân Son về quê hương Việt Nam

Đang ở quê nhà Brazil để điều trị chấn thương, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son vẫn hằng ngày theo dõi, cập nhật thông tin về Việt Nam.

Mới đây, thông qua trang cá nhân, chân sút sinh năm 1997 đã thể hiện niềm tự hào về “quê hương thứ hai” khi chia sẻ khoảnh khắc một chiếc trực thăng kéo cờ Đảng bay giữa bầu trời Hà Nội, chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80).

Ít giờ sau đó, Xuân Son tiếp tục đăng tải dòng trạng thái về hình ảnh anh ăn mừng trong màu áo đội tuyển Việt Nam, kèm theo sticker cờ đỏ sao vàng.

Hai hình ảnh đầy cảm xúc mà Xuân Sơn chia sẻ đã chạm đến trái tim người hâm mộ. Đồng thời, đó cũng là cách để anh khẳng định tình yêu và sự thấu hiểu sâu sắc đối với Việt Nam, đất nước mà anh chọn gắn bó và cống hiến, cùng mọi người hướng về cội nguồn trong những ngày lịch sử trọng đại của dân tộc.

Duy Mạnh cùng con gái bên ngôi nhà được trang trí chào đón Đại lễ Quốc khánh 2-9

Trong khi đó, trung vệ Đỗ Duy Mạnh cùng gia đình đã tận dụng khoảng sân trước nhà để tổ chức phát kem, nước uống, sticker cờ đỏ sao vàng và nhiều thùng thạch trái cây miễn phí cho người dân đi xem diễu binh, diễu hành A80.

Nhà của Duy Mạnh nằm trên phố Nguyễn Thái Học, tuyến theo lịch trình sẽ đón đoàn diễu binh đi qua. Rất đông người dân đã có mặt tại đây và nhận những món quà tiếp sức từ thủ quân của đội tuyển Việt Nam.

Trên trang cá nhân, Duy Mạnh hạnh phúc chia sẻ hình ảnh cùng hai con nhỏ trang trí nhà cửa và tham gia vào hoạt động ý nghĩa, hòa vào không khí mừng đại lễ của đất nước. Thông qua sự kiện A80, gia đình Duy Mạnh muốn các con cảm nhận được tình yêu đất nước và hiểu được giá trị của độc lập - tự do, điều mà ông cha ta đã đánh đổi bằng xương máu và tuổi xuân mới có được ngày hôm nay.

Tiến Linh chụp ảnh kỷ niệm với khối diễu binh, diễu hành A80

Với tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, những ngày vừa qua ở Hà Nội chắc chắn sẽ trở thành kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp thi đấu của anh. Tiến Linh cùng các đồng đội tại CLB Công an TPHCM có trận đấu thuộc khuôn khổ V-League 2025-2026 gặp Viettel FC trên sân Hàng Đẫy vào tối 22-8.

Do nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, trong đó có khu vực khách sạn nơi đội tạm trú, tạm thời hạn chế phương tiện giao thông, các cầu thủ buộc phải đi bộ đến sân tập luyện. Trên đường di chuyển, Tiến Linh cùng đồng đội nhận được sự cổ vũ, reo hò từ người dân hai bên đường đang chờ xem buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành. Đáp lại tình cảm đó, Tiến Linh đã vui vẻ chạy đến đập tay, gửi lời cảm ơn, ký tặng và chụp ảnh lưu niệm với người hâm mộ.

Bầu không khí sôi động này làm đồng đội của Tiến Linh là Phạm Đức Huy không khỏi bồi hồi nhớ lại ngày U23 Việt Nam trở về sau kỳ tích Thường Châu 2018.

Bên cạnh đó, nhiều tuyển thủ bóng đá Việt Nam cũng đã lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước thông qua các hoạt động khác nhau. Đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với lịch sử vẻ vang của dân tộc.

HỮU THÀNH