Đội bóng đá Công an TPHCM thua đậm trước Viettel

Trận đấu sớm của vòng 2 V-League 2025-2026 diễn ra vào tối 22-8 trên sân Hàng Đẫy giữa Viettel và Công an TPHCM. Các cầu thủ áo lính đã đưa đội khách trở về mặt đất sau chiến thắng cách biệt với tỷ số 3-0.

Sự chắc chắn của hàng phòng ngự do Bùi Tiến Dũng chỉ huy đã góp phần làm Tiến Linh như "mất tích" ở trận đấu này.

Lường trước những khó khăn khi thi đấu trên sân của đội bóng được nhận diện là ứng viên cho cuộc đua vô địch mùa này, HLV Lê Huỳnh Đức đã tung vào sân đội hình xuất phát rất mạnh. Đáng chú ý là tay săn bàn được chờ đợi là Raphael Schorr Utzig có tên ở đội hình xuất phát, đá cặp cùng Tiến Linh trên hàng công. Ngoài Utzig, các ngoại binh còn lại của đội khách là Matheus Santos và Endrik đều là những cái tên “nóng” trên thị trường chuyển nhượng.

Ở bên kia sân, Viettel với dàn cầu thủ trẻ, đồng đều đã nhập cuộc với lối chơi tấn công nhanh gây nhiều khó khăn cho đội khách. Sức trẻ cùng sự nhuần nhuyễn trong lối chơi đã không mấy khó giúp Viettel tạo thế trận lấn lướt ngay từ đầu.

Phút 17, đội chủ nhà đã ghi bàn vượt lên dẫn trước từ chấm phạt 11m. Trong tình huống bật cao tranh chấp cùng tiền đạo đối phương, Mattheus đã để bóng chạm tay trong vòng 16m50. Từ chấm phạt 11m, Pedro đã lập công ở bàn mở tỷ số cho Viettel.

Các ngoại binh của đội khách đã có trận đấu khá thất vọng.

HLV Lê Huỳnh Đức đã có 2 ca thay người trong phút 32 khi đưa Văn Toàn và Mbo vào thay Huy Toàn và Hendrik. Những thay người này chủ yếu giải quyết cho việc tranh chấp khu giữa sân, còn trên hàng công, Tiến Linh và Utzig không có nhiều khoảng trống xoay trở trước hàng phòng ngự chắc chắn của Viettel.

Ở vào thời điểm đội khách dần giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn và tổ chức tấn công để tìm bàn gỡ thì “dính” đòn phản công nhanh ở phút 83, cầu thủ vừa vào thay người là Damian Vu đã thoát nhanh xuống tung cú dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-0. Chưa dừng lại ở đó, phút 90+1, Lucao đã nhấn chìm hy vọng lật ngược tình thế của đội khách với bàn thắng ấn định tỷ số 3-0.

Tin liên quan Vòng 2 V-League 2025-2026: Các đại diện của TPHCM tiếp tục gặp thử thách

QUỐC CƯỜNG