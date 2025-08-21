Vòng 2 V-League 2025-2026: Các đại diện của TPHCM tiếp tục gặp thử thách

Cùng giành chiến thắng ở ngày ra quân, như là bước chạy đà thuận lợi cho mùa bóng mới, hai đại diện của TPHCM tiếp tục gặp thử thách không hề nhỏ ở lượt trận thứ 2 khi gặp các đối thủ mạnh.

Becamex TPHCM sẽ về sân nhà tiếp CAHN ở vòng 2

Trận đấu sớm nhất diễn ra vào ngày 22-8 là cuộc so tài giữa TC Viettel và Công an TPHCM. Ở vòng đấu trước, TC Viettel đã chia điểm CAHN trong trận đấu được ví như “derby thủ đô”; trong khi đó Công an TPHCM thắng CLB Hà Nội 2-1 trên sân Thống Nhất. Màn thể hiện ấn tượng của các cầu thủ đến từ TPHCM ở trận ra quân như Patrick Lê Giang, Tiến Linh, Quang Hùng, Huy Toàn… đã tạo sự an tâm nơi BHL đội bóng này trước khi so tài cùng TC Viettel vốn cũng có tham vọng và lực lượng đồng đều không thua gì CLB Hà Nội.

Đây cũng là cuộc so tài thú vị giữa HLV Popov bên phía đội chủ nhà và HLV Lê Huỳnh Đức. Cả hai vốn không lạ gì trong khu kỹ thuật khi ông Popov đã khẳng định tay nghề của mình sau thời gian dẫn dắt Thanh Hóa. Còn HLV Lê Huỳnh Đức thì có không dưới 10 năm kinh nghiệm cầm sa bàn ở đấu trường V-League.

Trận đấu đáng chú ý khác cũng diễn ra trên sân Hàng Đẫy sau đó 1 ngày, CLB Hà Nội tiếp HA.GL. Cả hai đội cùng thua ở trận ra quân nên sẽ gặp nhiều sức ép ở cuộc so tài này. Nhất là HA.GL, lực lượng đã sớm được nhận diện là yếu và dễ rơi vào thế khó khăn ở mùa giải năm nay.

Thủ môn Patrick Lê Giang tỏa sáng trong trận CA TPHCM thắng CLB Hà Nội ở vòng đấu trước.

Trận đấu muộn nhất diễn ra trên sân Bình Dương vào ngày 24-8, nơi Becamex TPHCM (3đ) – đội vừa có chiến thắng “3 sao” tại Pleiku ở vòng trước – gặp CLB Công An Hà Nội (1đ) cũng rất đáng chú ý. Xét về thực lực thì đội khách hoàn toàn nhỉnh hơn, nhưng ở phía đội chủ nhà, tinh thần đang lên cao với dàn cầu thủ trẻ trung, họ vẫn có hy vọng để tạo bất ngờ.

Các trận còn lại: Đà Nẵng - Hà Tĩnh, Ninh Bình - Thanh Hóa, SLNA - Nam Định, Hải Phòng - PVF cùng thi đấu ngày 23-8.

Theo thông tin từ công ty VPF, ngoại trừ trận SLNA – Nam Định, cả 6 trận còn lại đều được áp dụng VAR hỗ trợ công tác trọng tài.

CAO TƯỜNG