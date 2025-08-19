V-League 2025-2026: Quyết liệt ngay từ đầu

Hai đội tân binh cùng giành trọn 3 điểm ở ngày ra quân, cùng với đó là màn khởi đầu ấn tượng của hai đại diện TPHCM khi CLB Công an TPHCM thắng CLB Hà Nội 2-1, trong khi Becamex TPHCM thắng HA.GL 3-0 ngay trên sân Pleiku. Đó là những nét đáng chú ý ở loạt trận của vòng đầu tiên V-League 2025-2026, được khởi tranh từ cuối tuần qua.

Đầu tiên là những trận thắng ấn tượng của các đại diện TPHCM. CLB Công an TPHCM đã cho thấy sự trở lại đầy lợi hại trong cuộc tiếp đón CLB Hà Nội, một trong những “thế lực” hiện nay của V-League.

Cầu thủ Tiến Linh (phải) cùng CLB Công an TPHCM giành trọn 3 điểm ở trận ra quân. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trận đấu mà đội chủ nhà đã đạt được nhiều điều, từ số lượng khán giả đến sân, điểm số, cùng sự “khai hỏa” ngay từ đầu trận của Nguyễn Tiến Linh, chân sút nội số 1 hiện nay của V-League. Trong khi đó, “người anh em” là Becamex TPHCM cũng có kết quả ấn tượng không kém qua trận thắng 3-0 trước HA.GL. Việc đội bóng đất Thủ giành 3 điểm vốn được dự báo trước. Điều bất ngờ chính ở tỷ số cách biệt khi Becamex TPHCM ít khi giành những trận thắng cách biệt trên sân khách, nhưng lần thầy thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức đã sớm “nhấn ga” ngay từ vạch xuất phát.

Hai HLV cùng tên, Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Anh Đức đã làm cho người hâm mộ bóng đá TPHCM hài lòng qua lượt trận đầu tiên. Đó cũng là màn chạy đà cho vòng đấu tiếp theo mà cả hai sẽ gặp các thử thách không kém khi Công an TPHCM sẽ đến sân Mỹ Đình gặp TC Viettel; còn Becamex TPHCM sẽ về sân nhà tiếp Công an Hà Nội.

Cũng ở ngày khai mạc, hai tân binh Ninh Bình và PVF đều giành những trận thắng đầu tiên ở sân chơi V-League. Nếu như Ninh Bình vượt qua Hà Tĩnh 3-1 thì PVF giành chiến thắng 2-1 trước SLNA. Ở hai đội tân binh này, đáng chú ý chính là Ninh Bình, vốn tập trung nhiều ngôi sao nhiều năm thi đấu ở V-League như Hoàng Đức, Văn Lâm, Quốc Việt, Ngọc Quang, Thanh Thịnh, Quang Nho… nên đội này được dự báo sẽ gây khó dễ cho những đội đua tranh tốp đầu.

Ở giải đấu mang tính đường dài như V-League thì những chiến thắng ở giai đoạn đầu mùa rất quan trọng, để tạo sự hưng phấn về mặt tâm lý, tránh rơi vào cảnh vào chuỗi trận “trắng” điểm. Đó cũng là lời cảnh báo cho SLNA và HA.GL, vốn là những khách quen ở cuộc đua trụ hạng những mùa bóng vừa qua, và hiện nay chưa cho thấy sự đột phá nào về lực lượng. Nhất là HA.GL, nguồn nội lực “mỏng” hơn hẳn sau khi chia tay một loạt trụ cột từ sau mùa bóng trước.

QUỐC CƯỜNG