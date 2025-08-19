V-League vươn lên top 3 giải đấu có giá trị nhất Đông Nam Á

Tin vui đến với V-League trong những ngày đầu mùa giải 2025-2026 khởi tranh khi giải đấu danh giá nhất của Việt Nam đã qua mặt Malaysia để vào top 3 giải đấu có giá trị cao nhất Đông Nam Á, theo thống kê của trang transfermark.

Từ việc giá trị giải đấu ngày càng tăng cao, các khán đài đã thu hút đông đảo khán giả đến sân.

Theo trang transfermark, đến nay, Thai League 1 (16 đội tham dự) vẫn là giải đấu có giá trị nhất Đông Nam Á, với tổng giá trị thị trường là 76.84 triệu euro khi bắt đầu mùa giải 2025-2026. Đứng thứ nhì là Indonesia (18 đội tham dự) đạt tổng giá trị là 71.54 triệu euro.

V-League với sự tham dự của 14 đội, đứng thứ 3 với tổng giá trị là 53.74 triệu euro. Myanmar National League, Campuchia League và Lao League là những giải đấu ghi nhận mức tăng trưởng cao đến trước mùa bóng mới.

Cũng theo trang transfermark, CLB Nam Định lọt vào top 10 CLB có giá trị cao nhất tại đấu trường AFC Champions League Two 2025-2026. Đội bóng thành Nam có tổng giá trị 9,21 triệu euro, đứng ở vị trí thứ 9 trong danh sách, sánh vai cùng những đội bóng tên tuổi của châu lục như Al-Nassr, Al-Wasl, Gamba Osaka hay Pohang Steelers.

Mùa giải năm nay Nam Định lần thứ 2 liên tiếp tham dự AFC Champions League 2025-2026, cùng với đó là V-League, Cúp Quốc gia, Cúp C1 Đông Nam Á nên đã đầu tư lực lượng rất mạnh mẽ. Đến nay đã có 9 ngoại binh gia nhập đội bóng này.

CAO TƯỜNG