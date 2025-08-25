Khởi đầu chệch choạc của Nam Định và Hà Nội FC

Nam Định và Hà Nội FC là hai đội lần lượt giành chức vô địch và á quân tại V-League 2024-2025. Tuy nhiên, việc cả hai có màn khởi đầu mùa giải mới không tương xứng với tiềm lực thực tế đang khiến họ chịu nhiều áp lực.

Văn Quyết cùng đồng đội tại Hà Nội FC khởi đầu chậm tại V-League 2025-2026. ẢNH: ANH TRẦN

Khởi đầu chậm chạp của Hà Nội FC

Một “thói quen” xấu mà Hà Nội FC chưa thể bỏ được là khởi đầu chậm tại V-League. Như ở hai trận đầu tiên của mùa giải 2025-2026, Nguyễn Văn Quyết cùng đồng đội chỉ giành được 1 điểm từ trận hòa 0-0 trước HAGL ở vòng 2.

Một trận hòa không khác gì thất bại với thầy trò HLV Makoto Teguramori, bởi đại diện đến từ Thủ đô đã tạo ra thế trận lấn lướt hoàn toàn nhưng không thể đạt được mục tiêu chiến thắng. Dù có 9 lần bóng đi trúng đích trong tổng số 21 cú sút, Hà Nội FC vẫn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của HAGL. Thủ môn Trần Trung Kiên của đội khách thi đấu xuất sắc chỉ là một phần, vấn đề lớn nhất nằm ở khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng từ các chân sút Hà Nội.

Tiếp đón HAGL, HLV Teguramori sử dụng đến 4 tiền đạo trong đội hình xuất phát gồm Luiz Fernando, Silva Daniel, Văn Quyết và Phạm Tuấn Hải. Sang hiệp 2, nhà cầm quân người Nhật Bản tung thêm Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Hai Long vào sân, nhưng vẫn duy trì ba tiền đạo hoạt động quanh vòng cấm địa HAGL.

Những cầu thủ tấn công tốt nhất đã được HLV Teguramori trọng dụng. Tuy nhiên, sự phung phí cơ hội của các học trò khiến toàn bộ toan tính chiến thuật của ông đổ vỡ. Văn Tùng hiện là cầu thủ duy nhất ghi bàn cho Hà Nội FC, nhưng bàn thắng đó đến ở cuối trận trong thất bại 1-2 trước Công an TPHCM ở trận ra quân, Một lát cắt rõ rệt cho thấy sự bế tắc trong khâu tấn công của đội bóng bầu Hiển.

Ngoại binh Silva Daniel thi đấu đầy bế tắc trên hàng công của Hà Nội FC. ẢNH: ANH TRẦN

“Rất đáng tiếc khi Hà Nội FC chỉ có được 1 trận hòa và 1 thất bại, nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục cố gắng trong những trận đấu sắp tới”, HLV Teguramori chia sẻ để xốc lại tinh thần toàn đội.

Thị trường chuyển nhượng giai đoạn I V-League 2025-2026 sẽ khép lại trước vòng 3. Hiện bộ đôi Luiz và Silva vẫn chưa ghi được bàn thắng nào. Vẫn có khả năng HLV Teguramori sẽ thay đổi nhân sự, nhưng nếu tiếp tục giữ lại cặp ngoại binh này, ông cần cải thiện khả năng dứt điểm của họ, cũng như tìm ra sợi dây kết nối với các vệ tinh xung quanh.

Bởi nếu tiếp tục duy trì thói quen khởi đầu chậm, trong khi các đối thủ như Ninh Bình hay Viettel FC đã sớm tăng tốc, mọi thứ sẽ ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát của Hà Nội FC.

Phong độ bất ổn của Nam Định

Trái ngược với Hà Nội FC, Nam Định đang thể hiện hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Sau ba trận đầu tiên, bao gồm cả trận Siêu cúp gặp CAHN, đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt đã ghi được 5 bàn. Đáng chú ý, các pha lập công đến từ bốn cầu thủ thuộc cả ba tuyến. Điều này cho thấy Nam Định sở hữu lối tấn công đa dạng và khó lường.

Tuy nhiên, vấn đề của Nam Định lại nằm ở sự bất ổn về thành tích cũng như phong độ của các cầu thủ. Sau khởi đầu ấn tượng trước Hải Phòng ở trận ra quân V-League, Nam Định nhận ngay một gáo nước lạnh từ SLNA với thất bại 1-2 tại vòng 2. Kết quả này gây sốc cho làng cầu trong nước, bởi thầy trò HLV Vũ Hồng Việt là đương kim vô địch, có lợi thế dẫn trước đối thủ, trong khi SLNA bị đánh giá là ứng viên rớt hạng và trước đó đã để thua tân binh PVF-CAND.

Tiền đạo cao 2m06 Kyle Hudlin của Nam Định bị trung vệ Hoàng Văn Khánh (SLNA) theo kèm. ẢNH: ANH TRẦN

Ngay cả đội trưởng Trần Nguyên Mạnh cũng không giữ được sự ổn định. Tình huống lao ra lỡ trớn của thủ môn này đã khiến Nam Định bị gỡ hòa 1-1, từ đó mở ra màn lội ngược dòng cho đội bóng xứ Nghệ. Khoảng trống ở hàng thủ vẫn là điểm yếu lớn nhất của Nam Định. Qua ba trận, đội bóng thành Nam đã lọt lưới đến 6 lần, dù được tăng cường bằng trung vệ tuyển thủ Đặng Văn Tới.

“Toàn đội đã thi đấu dưới sức và không còn giữ được phong độ vốn có. Khi để thua bàn đầu tiên, chúng tôi hoàn toàn không thể hiện được gì nữa. Đây là vấn đề lớn và tôi cho rằng thất bại này phần lớn là do lỗi của tôi, vì đã không thể khích lệ tinh thần các cầu thủ đúng cách. Tôi sẽ nhanh chóng khắc phục để đưa đội trở lại đúng quỹ đạo”, HLV Vũ Hồng Việt trải lòng sau thất bại trước SLNA.

Nam Định còn đối diện với áp lực vô hình khác là kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ. Đang nắm giữ hai danh hiệu V-League gần nhất, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt được mong chờ sẽ tạo ra bước tiến mới về lối chơi, đồng thời nâng tầm đội hình để chinh phục những mục tiêu cao hơn.

Ngoài ra, việc được đánh giá là ứng viên số 1 khiến Nam Định luôn nằm trong tầm ngắm của các CLB còn lại. Lịch thi đấu của Nguyên Mạnh cùng đồng đội tới đây sẽ khốc liệt hơn, khi đối thủ qua từng vòng mạnh hơn cùng với mật độ di chuyển giữa địa điểm thi đấu trở nên dày đặc.

Không chỉ Nam Định hay Hà Nội FC, một số đội bóng khác nhận được nhiều kỳ vọng như Thanh Hóa hay Đà Nẵng (cùng mới có 1 điểm) cũng đang khởi đầu chệch choạc tại V-League 2025-2026.

HỮU THÀNH