Becamex TPHCM lỡ cơ hội chen chân vào tốp 3 V-League 2025-2026

Thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức đón nhận thất bại 0-3 trước đội khách CAHN tại vòng 2, qua đó bỏ lỡ cơ hội chen chân vào tốp 3 V-League 2025-2026.

Nỗ lực của Võ Hoàng Minh Khoa trong trận đấu với CAHN. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Sau khởi đầu đầy hứng khởi bằng chiến thắng 3-0 trước HA.GL ở trận ra quân V-League 2025-2026, Becamex TPHCM trở về sân nhà Bình Dương với mục tiêu giành điểm số tiếp theo trước CAHN để vươn lên nhóm dẫn đầu.

Đội chủ nhà nhập cuộc tốt, tạo ra liên tiếp hai pha đánh đầu nguy hiểm về phía khung thành của Nguyễn Filip chỉ trong 3 phút đầu. Nhưng sự hưng phấn nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh. Từ đường chuyền của Nguyễn Quang Hải ở phút thứ 4, tiền đạo Alan Grafite thoát xuống đánh bại thủ môn Minh Toàn trong thế đối mặt, mở tỷ số cho CAHN.

Becamex TPHCM lỡ cơ hội vào tốp 3 sau vòng 2. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Bước ngoặt lớn đến ở phút 42, khi tiền vệ Trần Trung Hiếu nhận thẻ vàng thứ hai, buộc Becamex TPHCM phải chơi thiếu người trong phần còn lại của trận đấu. Kể từ đó, các học trò của HLV Nguyễn Anh Đức rơi vào thế chống đỡ nhiều hơn tấn công, dù vẫn có những cơ hội đáng chú ý. Điển hình là cú đá phạt dội xà ngang của Hugo Alves ở phút 80.

Sự mất cân bằng nơi tuyến giữa khiến Becamex TPHCM không thể đứng vững vào giữa hiệp 2. Từ phút 62 đến phút 71, lần lượt Quang Hải và Leo Artur lập công, ấn định chiến thắng 3-0 cho CAHN.

Thất bại này khiến Becamex TPHCM dừng lại ở vị trí thứ 4 với 3 điểm, lỡ hẹn cơ hội lọt vào tốp 3. Trong khi đó, Ninh Bình vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm tuyệt đối, còn Viettel FC và CAHN chia nhau hai vị trí tiếp theo với cùng 4 điểm.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cùng Công ty VPF đến dự khán trận đấu. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Cũng trong chiều 24-8, ban lãnh đạo Becamex TPHCM đã tổ chức lễ khai mạc V-League 2025-2026 cho sân Bình Dương. Đến tham dự sự kiện và theo dõi trận đấu có sự hiện diện của ông Cao Văn Chóng - Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM, ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF)…

HỮU THÀNH