V-League 2025-2026: Hà Tĩnh thắng Đà Nẵng ở phút 90+1

Tận dụng tình huống tấn công cuối cùng của trận đấu, ngoại binh Helerson Mateus đã đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất, giúp Hà Tĩnh giành chiến thắng 1-0 trước đội chủ nhà Đà Nẵng tại vòng 2 V-League 2025-2026.

Trọng Hoàng vẫn là thủ lĩnh của Hà Tĩnh trong giai đoạn khởi đầu khó khăn. ẢNH: PHI HẢI

Hà Tĩnh đến làm khách tại sân Hòa Xuân với vô vàn áp lực sau thất bại trước tân binh Ninh Bình ở trận ra quân. HLV Nguyễn Công Mạnh chọn đấu pháp phòng ngự phản công trước một Đà Nẵng có lợi thế thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà.

Đà Nẵng phải đợi đến phút 35 mới tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Từ quả tạt của đồng đội, Phạm Đình Duy trong thế không ai theo kèm lại đánh đầu đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.

Hà Tĩnh chủ động chơi chậm, nhưng vẫn có những đợt lên bóng khiến người hâm mộ Đà Nẵng thót tim. Phút 45+1, Nguyễn Trọng Hoàng có pha dứt điểm nguy hiểm trong vòng cấm, buộc các cầu thủ đội chủ nhà phải lăn xả cứu thua.

Tỷ số hòa 0-0 phản ánh đúng cục diện hiệp 1. Sang hiệp 2, Đà Nẵng vẫn nhỉnh hơn về mặt thế trận, trong khi Hà Tĩnh buộc phải phạm lỗi để giảm sự nguy hiểm từ các pha lên bóng của đối thủ. Từ phút 75 đến 85, trọng tài Nguyễn Văn Phúc rút ra 4 thẻ vàng, trong đó có 3 thẻ dành cho đội khách.

Ngoại binh Helerson sắm vai người hùng cho Hà Tĩnh. ẢNH: PHI HẢI

Tưởng chừng hai đội sẽ kết thúc trận đấu với kết quả hòa thì khi trận đấu chỉ còn vài chục giây trước khi hết 2 phút bù giờ, Helerson sắm vai người hùng cho Hà Tĩnh. Từ quả tạt bên cánh phải của đồng đội, ngoại binh này đánh đầu cận thành làm tung lưới thủ môn Bùi Tiến Dũng, mang về chiến thắng đầy cảm xúc cho thầy trò HLV Nguyễn Công Mạnh.

Ba điểm có được tạm đưa Hà Tĩnh vươn lên xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Đà Nẵng tụt xuống hạng 12 khi vẫn chỉ có 1 điểm, nhờ trận hòa trước Thanh Hóa ở vòng đấu đầu tiên.

HỮU THÀNH