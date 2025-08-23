Trọng tài gây tranh cãi trong chiến thắng của SLNA trước Nam Định

Dù ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước đội khách Nam Định tại vòng 2 V-League 2025-2026, SLNA vẫn có lý do để phàn nàn về quyết định không công nhận bàn thắng của Michel Olaha vào đầu hiệp 2.

Michel Olaha cùng các cầu thủ SLNA phản ứng trọng tài với bàn thắng không được công nhận vào đầu hiệp 2. ẢNH: TÂM HÀ

Làm khách trên sân Vinh, nhưng nhà đương kim vô địch Nam Định bắt nhịp trận đấu tốt hơn. Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về SLNA. Phút thứ 7, Hồ Khắc Ngọc tung cú sút từ cự ly khoảng 20m, bóng chạm xà ngang khung thành Nam Định dội ra, khiến người hâm mộ xứ Nghệ tiếc nuối.

Chỉ hai phút sau, Nam Định có câu trả lời đích đáng. Lâm Ti Phông xử lý kỹ thuật để loại hai cầu thủ SLNA trước vòng cấm, rồi dứt điểm quyết đoán vào góc xa đánh bại thủ môn Cao Văn Bình, mở tỷ số 1-0 cho đội khách.

Sau đó, SLNA cố gắng dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 37, Olaha dứt điểm trong vòng cấm bị hậu vệ Nam Định cản phá, bóng bật ra cho Hồ Văn Cường tung cú sút đi chệch khung thành gang tấc.

Ngô Văn Lương (số 20) ăn mừng đầy cảm xúc khi ghi bàn thắng vào lưới Nam Định. ẢNH: TÂM HÀ

Phải đến phút 41, nỗ lực tấn công của SLNA mới được đền đáp. Đội chủ nhà tổ chức phản công với hai đường chuyền, Ngô Văn Lương thoát xuống và thấy thủ môn Trần Nguyên Mạnh dâng cao, cầu thủ xứ Nghệ thực hiện cú lốp bóng từ khoảng cách hơn 30 mét, găm thẳng vào lưới, gỡ hòa 1-1 cho SLNA.

Siêu phẩm từ Văn Lương làm vỡ òa cảm xúc tại cầu trường thành Vinh. Phút 45+3, tiền vệ sinh năm 2001 này bỏ lỡ cơ hội hoàn tất cú đúp khi không thắng được thủ môn Nguyên Mạnh trong thế đối mặt.

Phút 47, Khắc Ngọc xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang cho Olaha. Ngoại binh của SLNA khống chế một nhịp, rồi dứt điểm làm tung lưới Nam Định. Tuy nhiên, trọng tài Trần Ngọc Ánh không công nhận bàn thắng vì xác định Olaha đã dùng tay để khống chế bóng. Vì trận này không có VAR nên quyết định cuối cùng thuộc về trọng tài chính.

Tình huống này gây tranh cãi, bởi theo một góc quay chậm trên truyền hình, bóng dường như chạm vào ngực Olaha. Các cầu thủ SLNA phản ứng gay gắt, nhưng quyết định của trọng tài không thay đổi.

Góc quay cho thấy Olaha chạm bóng bằng ngực trước khi dứt điểm làm tung Nam Định. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dẫu vậy, SLNA vẫn xốc lại được tinh thần. Đến phút 81, thầy trò HLV Phan Như Thuật tạo nên cơn địa chấn. Olaha làm tường cho Dale Moore vung chân dứt điểm vào góc xa đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh, nâng tỷ số lên 2-1 cho SLNA.

Bàn thua buộc Nam Định đẩy cao đội hình. Nhưng trước hệ thống phòng ngự đầy kỷ luật mà SLNA tạo ra, đội khách không thể thêm một lần làm tung lưới đối phương. Cơ hội rõ nhất của Nam Định trong hiệp 2 lại đến ở phút 58, ngoại binh cao 2m06 Kyle Hudlin đánh đầu buộc thủ môn Văn Bình phải bay người hết cỡ cứu thua cho SLNA.

Thất bại ngược 1-2 trước ứng viên đua trụ hạng như SLNA cũng là lời cảnh tỉnh cho Nam Định trên hành trình bảo vệ danh hiệu tại V-League 2025-2026. Trong khi đó, đội bóng xứ Nghệ có chiến thắng đầu tiên để tạm vươn lên xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng, qua đó tiếp thêm tinh thần cho chặng đường còn lắm gian truân phía trước.

HỮU THÀNH