HLV Kim Sang-sik sẽ kiểm tra kỹ tân binh Việt kiều của U23 Việt Nam

Theo HLV Kim Sang-sik, trong đợt tập trung của U23 Việt Nam chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2026, ban huấn luyện sẽ tiến hành đánh giá kỹ hơn về tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung.

HLV Kim Sang-sik chia sẻ về sự chuẩn bị của U23 Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Chiều 26-8, Lễ ký kết và công bố đơn vị đồng hành chính tại bảng C thuộc Vòng loại U23 châu Á 2026, đã diễn ra tại Hà Nội. Tại buổi lễ, HLV Kim Sang-sik cũng đã có những trao đổi liên quan tới sự chuẩn bị của U23 Việt Nam.

Theo đó, ngân hàng LPBank sẽ là đơn vị đồng hành chính của bảng đấu do Việt Nam làm chủ nhà. Đây là không chỉ là nguồn hỗ trợ thiết thực đối với công tác tổ chức, mà còn tiếp thêm sức mạnh tinh thần cũng như giúp U23 Việt Nam có thêm những điều kiện thuận lợi trên hành trình chinh phục mục tiêu ở đầu trường châu lục.

Cũng tại buổi lễ, HLV Kim Sang-sik đã có những chia sẻ về sự chuẩn bị của U23 Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: “Trong quá trình chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á, tôi và ban huấn luyện đã kiểm tra tình trạng sức khỏe của các cầu thủ và đã công bố danh sách cầu thủ hôm qua”.

HLV Kim Sang-sik (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh cùng các đại biểu tại Lễ ký kết và công bố đơn vị đồng hành chính của bảng C thuộc Vòng loại U23 châu Á. ẢNH: TÂM HÀ

Khi được hỏi về Việt kiều Trần Thành Trung (Chung Nguyen Do), ông cho biết: “Trước đây, tôi cùng đội ngũ phân tích đã tìm hiểu nhiều cầu thủ đang thi đấu nước ngoài, trong đó có Trần Thành Trung. Sắp tới chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ hơn về Thành Trung ở đợt tập trung tới”.

Vòng loại giải U23 châu Á 2026 quy tụ 44 đội tuyển, được chia thành 11 bảng và thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm. 11 đội nhất bảng cùng 4 đội nhì có thành tích tốt nhất giành quyền vào Vòng chung kết diễn ra tại Saudi Arabia vào đầu năm 2026.

Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Yemen, Singapore và Bangladesh. Các trận đấu của bảng C sẽ diễn ra trên SVĐ Việt Trì (Phú Thọ) từ ngày 3-9 đến ngày 9-9. Để chuẩn bị cho cuộc đua ở bảng đấu này, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ hội quân trở lại vào ngày 29-8.

HƯƠNG NGUYỄN