Đối thủ tranh vé dự cúp châu Á với U23 Việt Nam đến Phú Thọ

Chiều 31-8, đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam ở bảng C thuộc vòng loại Giải U23 châu Á 2026 là U23 Yemen đã đặt chân đến Việt Trì (tỉnh Phú Thọ).

U23 Yemen đã có mặt tại Việt Nam chuẩn bị tham dự vòng loại Giải U23 châu Á 2026. ẢNH: VFF

Đại diện đến từ Tây Á sẽ có 3 ngày tập luyện ở địa phương đăng cai, trước khi bước vào trận ra quân gặp U23 Singapore vào chiều 3-9.

Trước khi có mặt tại Phú Thọ, thầy trò HLV Amin Al Suneini đã trải qua giai đoạn chuẩn bị kỹ lưỡng. U23 Yemen tập luyện tại thành phố Marib (Yemen) từ đầu tháng 7, sau đó di chuyển sang Fujairah (UAE) để tập huấn và thi đấu giao hữu với một số CLB địa phương. Kết quả các trận giao hữu không được tiết lộ nhằm giữ bí mật về chuyên môn. Việc không có nhiều dữ liệu cho các đối thủ khai thác biến U23 Yemen trở thành ẩn số khó lường.

Trong danh sách 23 cầu thủ U23 Yemen tham dự vòng loại Giải U23 châu Á 2026, chỉ có thủ môn Muhammad Ramadan Shuey Jumaan đang thi đấu tại Saudi Arabia, còn đều khoác áo các CLB trong nước.

U23 Yemen mang hàng công chất lượng để tranh vé dự vòng chung kết cúp châu Á.

Hàng công của U23 Yemen được đánh giá đáng chú ý với Abdulaziz Masnoum, Qassem Al-Sharafi và Hamza Mahrous, bộ ba từng góp mặt trong đội hình đội tuyển Yemen ở loạt trận FIFA Days tháng 6-2025. Đặc biệt, tiền đạo 19 tuổi Hamza Mahrous đã vươn lên trở thành lựa chọn số 3 trên hàng công tại đội tuyển quốc gia.

Khác U23 Bangladesh phải quá cảnh tại Thái Lan, U23 Yemen bay thẳng từ UAE đến sân bay Nội (Hà Nội) rồi đi ô tô đến Phú Thọ, nên không mất quá nhiều sức để di chuyển.

Ngay sau khi ổn định nơi lưu trú, U23 Yemen đã bước vào buổi tập đầu tiên tại sân Phú Thọ. Theo lịch thi đấu bảng C, đại diện Tây Á gặp U23 Singapore ngày 3-9, U23 Bangladesh ngày 6-9, trước khi đối đầu chủ nhà U23 Việt Nam vào ngày 9-9 ở trận đấu được xem ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội dự vòng chung kết của cả hai đội.

