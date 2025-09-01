U23 Singapore mang cầu thủ gốc Nhật Bản đến Việt Nam

Tối muộn ngày 1-9, U23 Singapore đã có mặt tại Việt Trì (Phú Thọ) để bước vào khâu chuẩn bị cuối cùng cho bảng C thuộc vòng loại Giải U23 châu Á 2026.

U23 Singapore là đội khách có mặt muộn nhất tại Phú Thọ để chuẩn bị dự vòng loại Giải U23 châu Á 2026. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Đáng chú ý, trong đội hình 23 tuyển thủ đến từ đảo quốc sư tử có sự góp mặt của hậu vệ gốc Nhật Bản Junki Yoshimura. Cầu thủ sinh năm 2004 này hiện khoác áo Albirex Niigata Singapore, một trong những CLB mạnh tại Giải VĐQG Singapore (S-League).

Xuất thân từ nền bóng đá hàng đầu tại châu Á là Nhật Bản, Yoshimura được kỳ vọng sẽ tăng cường chất lượng cho hàng phòng ngự của U23 Singapore tại vòng loại Giải U23 châu Á 2026.

Trong danh sách mà HLV Firdaus Kassim mang đến Phú Thọ có nhiều gương mặt trẻ đang thi đấu tại S-League. Ngoài Yoshimura, một số cái tên như Amir Syafiz, Andrew Aw và Louka Tan-Vaissiere cũng được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp.

Dù không được đánh giá là ứng viên hàng đầu nếu đặt lên bàn cân so sánh với U23 Việt Nam hay U23 Yemen, song U23 Singapore vẫn là một ẩn số nhờ sự chuẩn bị bài bản và lực lượng trẻ giàu tiềm năng.

Ban tổ chức địa phương chào đón U23 Singapore. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Chuẩn bị cho giải đấu châu lục, U23 Singapore đã có chuyến tập huấn tại Bồ Đào Nha hồi đầu tháng 8 và thi đấu giao hữu với kết quả khả quan khi hòa U23 Philippines 0-0 và thắng U23 Malaysia 1-0.

Thầy trò HLV Firdaus Kassim hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào chiều tối 1-9 và nhanh chóng di chuyển đến Phú Thọ. Đây là đội khách đến Việt Nam muộn nhất trong số các đối thủ cùng bảng, sau U23 Yemen và U23 Bangladesh. Ngay khi đặt chân đến địa phương đăng cai, U23 Singapore đã nhận được sự đón tiếp chu đáo từ Ban tổ chức.

Vì có mặt tại Phú Thọ vào tối muộn 1-9 nên Yoshimura cùng đồng đội chỉ có một buổi tập duy nhất trên sân thi đấu Việt Trì vào ngày 2-9, trước khi bước vào trận ra quân gặp U23 Yemen lúc 16h00 ngày 3-9. Sau đó 3 ngày, U23 Singapore đối đầu với U23 Việt Nam.

HỮU THÀNH