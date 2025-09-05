HLV Kim Sang-sik hé lộ kế hoạch cho trận gặp U23 Singapore

HLV Kim Sang-sik khẳng định U23 Việt Nam đã sẵn sàng về thể lực lẫn chiến thuật cho cuộc đối đầu với U23 Singapore tại lượt trận thứ hai bảng C thuộc vòng loại Giải U23 châu Á 2026.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam mang tâm lý thoải mái trước trận gặp U23 Singapore. ẢNH: XUÂN TÙNG

Chia sẻ trước buổi tập vào tối 5-9 tại Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện TDTT tỉnh Phú Thọ, HLV Kim Sang-sik cho biết ban huấn luyện và các cầu thủ đã phân tích kỹ băng hình trận đấu vừa qua để rút kinh nghiệm, đồng thời chuẩn bị cho trận đấu quan trọng sắp tới.

Ông nhấn mạnh: “U23 Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt. Singapore là đội bóng có điểm mạnh riêng, vì vậy chúng tôi sẽ có một vài thay đổi trong đội hình để phù hợp với yêu cầu chiến thuật”.

Dù không tiết lộ cụ thể, HLV Kim Sang-sik cho rằng sự điều chỉnh này sẽ giúp U23 Việt Nam phát huy tốt hơn sức mạnh tập thể, đồng thời kỳ vọng các cầu thủ sẽ thể hiện màn trình diễn ấn tượng.

HLV Kim Sang-sik sẽ có những điều chỉnh về chiến thuật và đội hình thi đấu. ẢNH: XUÂN TÙNG

Nhà cầm quân 48 tuổi gửi lời nhắn nhủ đến người hâm mộ: “Ngày mai là trận đấu thứ hai của chúng tôi tại bảng C, chúng tôi hy vọng khán giả Phú Thọ sẽ đến sân cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh để U23 Việt Nam có một trận đấu thật tốt”.

Trong khi trung vệ Phạm Lý Đức đánh giá về U23 Singapore: “Bóng chưa lăn thì không thể nói trước điều gì, nhưng tôi luôn tôn trọng tất cả các đối thủ. Singapore có đội hình trẻ, song chúng tôi vẫn cần sự cẩn trọng cao nhất”.

U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận gặp U23 Singapore. ẢNH: XUÂN TÙNG

Tuyển thủ U23 Việt Nam cho biết thêm, HLV Kim Sang-sik luôn yêu cầu các cầu thủ cải thiện từng ngày, không chỉ khi chơi tốt mà ngay cả trong những thời điểm chưa đạt phong độ cao nhất. “Điều quan trọng là chúng tôi tiến bộ qua từng trận đấu, để có thể hướng đến kết quả tốt nhất tại vòng loại lần này”, Lý Đức nhấn mạnh.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Singapore lúc 19 giờ ngày 6-9 trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Trước đó, trận đấu giữa U23 Yemen và U23 Bangladesh diễn ra lúc 16 giờ. Hiện thầy trò HLV Kim Sang-sik tạm dẫn đầu với 3 điểm, hơn U23 Yemen về chỉ số phụ.

HỮU THÀNH