Theo HLV Kim Sang-sik, việc gạch tên tiền vệ Trần Thành Trung chỉ mang tính tạm thời, bởi cầu thủ Việt kiều này vẫn nằm trong kế hoạch tương lai của U23 Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik cân nhắc rất nhiều khi loại cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung. ẢNH: MINH HOÀNG

Một ngày trước trận ra quân tại bảng C thuộc vòng loại Giải U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik đã gạch tên tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung để chốt danh sách chính thức cho U23 Việt Nam.

Điều này được HLV Kim Sang-sik xác nhận trong buổi họp báo chiều 2-9. Ông chia sẻ: “Do quy định của giải chỉ cho phép đăng ký 23 cầu thủ, tôi buộc phải loại một người. Sau nhiều cân nhắc, tôi quyết định gạch tên Trần Thành Trung. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu ấy không đủ năng lực”.

Thành Trung sinh năm 2005, gây chú ý khi từng nằm trong tốp 3 tài năng trẻ của bóng đá Bulgaria và được định giá khoảng 400.000 euro (khoảng 12 tỷ đồng). Vì thế, sự vắng mặt của tiền vệ Việt kiều này khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối.

Song, HLV Kim Sang-sik cho biết ông đã gặp và nói chuyện riêng với Thành Trung để giải thích rõ quyết định, đồng thời tin rằng tiền vệ của Ninh Bình sẽ tiếp tục phát triển và có cơ hội thể hiện bản thân ở những giải đấu sắp tới.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nói thêm: “Thành Trung thể hiện kỹ năng cơ bản tốt, tinh thần thi đấu rất cao. Cậu ấy là một tài năng và chắc chắn sẽ là sự bổ sung chất lượng cho U23 Việt Nam trong tương lai. Trong các buổi tập, Trung cho thấy sự quyết tâm lớn và khát khao cống hiến cho đội”.

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung tạm thời chia tay U23 Việt Nam. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Trở lại quá trình chuẩn bị cho vòng loại Giải U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik cho biết U23 Việt Nam đang có lực lượng tốt nhất cho hành trình chinh phục tấm vé dự vòng chung kết. Ông cũng chia sẻ rằng đội trưởng Khuất Văn Khang đang có dấu hiệu căng cơ nhưng vẫn có thể thi đấu ở trận ra quân vào 19 giờ ngày mai (3-9) gặp U23 Bangladesh.

“U23 Việt Nam đã nghiên cứu kỹ từng đối thủ. Tuy nhiên, U23 Singapore và U23 Bangladesh là hai đội ít thông tin hơn, trong khi U23 Yemen là đối thủ khó lường nhất. Dù vậy, chúng tôi sẽ tập trung vào từng trận đấu, với mục tiêu là giành chiến thắng cả ba trận,” HLV Kim Sang-sik khẳng định.

HLV Kim Sang-sik cho biết tập thể U23 Việt Nam rất tự hào khi được ra sân thi đấu trong dịp cả nước chào đón kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, đồng thời kêu gọi người hâm mộ tiếp tục phủ kín sân Việt Trì (Phú Thọ) để tiếp thêm động lực cho toàn đội.

“Đây là nguồn cảm hứng để toàn đội hướng đến những trận đấu với quyết tâm cao nhất. U23 Việt Nam vừa giành chức vô địch U23 Đông Nam Á hồi tháng 7, và đó cũng là cú hích tinh thần quan trọng cho giải lần này. Chúng tôi hy vọng nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt để toàn đội đạt kết quả tốt nhất”, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh.

HỮU THÀNH