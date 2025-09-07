U23 Việt Nam: Thắng chưa đủ yên tâm, nhưng đủ để hy vọng

Chiến thắng sát nút 1-0 trước U23 Singapore vào tối 6-9 đưa U23 Việt Nam tiến gần hơn tấm vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026. Tuy nhiên, cách thầy trò HLV Kim Sang-sik giành lấy 3 điểm khiến người hâm mộ chưa thể an tâm nếu nhìn về SEA Games 33 sẽ khởi tranh sau đây 3 tháng.

U23 Việt Nam tiến gần tấm vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026. ẢNH: MINH HOÀNG

Nằm trong bảng đấu với các đối thủ yếu như U23 Bangladesh, U23 Singapore và U23 Yemen, nhất là sau màn trình diễn nhạt nhòa của đối thủ trực tiếp U23 Yemen qua hai trận đầu tiên, sẽ không có gì bất ngờ nếu U23 Việt Nam tiếp tục đoạt vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á với vị trí dẫn đầu vòng loại.

Không chủ quan, nhưng những mà giới quan sát nhận định trước thời điểm bóng lăn đang diễn ra đúng với thực tế. Tấm vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026 là điều bắt buộc với U23 Việt Nam, đặt trong bối cảnh toàn đội đến sân chơi châu lục với tư cách đương kim vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025.

Nhưng cũng chính danh hiệu khu vực này khiến người hâm mộ đòi hỏi một U23 Việt Nam phải thay đổi, nâng cấp chất lượng hàng công cũng như gia cố sự vững chắc nơi hàng thủ. Kỳ vọng này hoàn toàn chính đáng, bởi bóng đá luôn là hành trình phát triển không ngừng, thầy trò HLV Kim Sang-sik phải tịnh tiến qua mỗi trận đấu lẫn giải đấu.

Cũng từ đây, vô hình chung tạo nên áp lực lên đôi chân của các tuyển thủ U23 Việt Nam. Ở trận đấu gặp U23 Singapore, dù tạo ra hàng tá cơ hội ngon ăn, nhưng đội chủ nhà lại chờ đến phút 78 mới ghi được bàn thắng duy nhất của trận đấu. Những pha dứt điểm chưa trọn vẹn, những cơ hội trôi qua trong tiếc nuối, phần nào đến từ đôi chân đang chịu sức nặng của sự kỳ vọng.

Sau hai trận gặp U23 Bangladesh và U23 Singapore, các học trò của HLV Kim Sang-sik có đến 4 lần đưa bóng dội trúng khung thành đối phương. Hai trong 3 bàn thắng mà toàn đội ghi được đến vào thời điểm cuối trận, khi thể lực đối phương bị bào mòn. Mỗi lần bước vào phòng họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik vẫn bảo vệ học trò bằng cách thể hiện sự hài lòng với kết quả, nhưng ông cũng phải thừa nhận rằng đội cần cải thiện khả năng dứt điểm.

Đấy là một phần lát cắt về vấn đề còn tồn đọng nơi U23 Việt Nam và sẽ còn những lỗ hổng khác nếu toàn đội gặp đối thủ cứng cựa hơn, như tại SEA Games vào tháng 12 chẳng hạn.

U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự của U23 Singapore. ẢNH: MINH HOÀNG

Tham dự vòng loại Giải U23 châu Á 2026 cũng là quá trình để U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33, sân chơi mà có lẽ người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng hơn cả. Và cũng không loại trừ khả năng U23 Singapore sẽ lại cùng bảng đấu với U23 Việt Nam tại kỳ đại hội tổ chức ở Thái Lan vào cuối năm nay.

Chiến thắng chật vật trước U23 Singapore cũng là lời cảnh tỉnh cho U23 Việt Nam khi các đội bóng nhóm dưới đang cố gắng thu hẹp trình độ với các ông lớn khu vực. Mới nhất là trận hòa của U23 Lào trước U23 Indonesia tại vòng loại Giải U23 châu Á 2026 cho thấy những “chiếu dưới” luôn trong tâm thế sẵn sàng tạo nên bất ngờ tại SEA Games.

Trong khi đó, U23 Thái Lan và U23 Indonesia vẫn là hai đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại ở đại hội khu vực. Đại diện xứ chùa Vàng có lợi thế sân nhà cùng quyết tâm giải cơn khát vàng đã kéo dài 8 năm. Còn thất bại trước chính U23 Việt Nam ở trận chung kết Giải U23 Đông Nam Á 2025 mang đến những bài học kinh nghiệm để U23 Indonesia nâng cấp đội hình, hướng đến mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng.

Dù còn đó những thiếu sót, nhiều điều phải cải thiện, song không thể phủ nhận tinh thần thi đấu và nỗ lực không ngừng nghỉ của U23 Việt Nam. Nhìn cảm xúc của Nguyễn Ngọc Mỹ, Lê Viktor hay Lê Văn Thuận khi ăn mừng bàn thắng, cùng lời chúc mừng từ HLV Kim Sang-sik, để thấy họ luôn là một tập thể đoàn kết và đồng lòng.

Từng trận đấu khó khăn như gặp U23 Singapore chính là bước trưởng thành cho Khuất Văn Khang cùng đồng đội rèn giũa bản lĩnh, cũng như tạo điều kiện để HLV Kim Sang-sik đưa ra những thay đổi để hướng đến SEA Games 33. Trong bối cảnh ấy, U23 Việt Nam cần hơn bao giờ hết sự động viên từ người hâm mộ. Không phải để bỏ qua những thiếu sót, mà là để đồng hành và tiếp lửa cho các tuyển thủ vượt qua áp lực, hoàn thiện bản thân và bước lên nấc thang mới.

HỮU THÀNH