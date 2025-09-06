HLV của U23 Singapore đánh giá U23 Việt Nam thuộc tốp đầu châu Á

HLV Firdaus Kassim của U23 Singapore dành nhiều lời khen và khẳng định U23 Việt Nam là đội tuyển hàng đầu không chỉ ở Đông Nam Á mà còn thuộc tốp mạnh của châu lục.

U23 Việt Nam nhận được lời khen từ HLV HLV Firdaus Kassim của U23 Singapore. ẢNH: MINH HOÀNG

Tối 6-9, tại sân Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), U23 Singapore đón nhận thất bại 0-1 trước U23 Việt Nam ở lượt trận thứ hai bảng C, thuộc vòng loại Giải U23 châu Á 2026. Bàn thắng duy nhất của tiền vệ 19 tuổi Lê Văn Thuận ở phút 78 đã trực tiếp khiến thầy trò HLV Firdaus Kassim sớm bị loại khỏi vòng loại.

Trước đó, đại diện đến từ đảo quốc sư tử đã thua U23 Yemen ở trận ra quân và hiện kém cả U23 Việt Nam lẫn U23 Yemen tới 6 điểm, trong khi vòng loại chỉ còn 1 lượt trận.

Mở đầu buổi họp báo sau trận đấu, HLV Kassim gửi lời chúc mừng tới chiến thắng của U23 Việt Nam. Ông nói: “Với tôi, U23 Việt Nam là một đội bóng chất lượng, không chỉ hàng đầu tại khu vực mà còn ở tầm châu Á. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ cho khâu phòng ngự, nhưng U23 Việt Nam vẫn tạo ra quá nhiều cơ hội”.

Đặc biệt, HLV Kassim cũng bày tỏ ấn tượng với màn trình diễn của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bên phía U23 Việt Nam. “Cậu ấy là một cầu thủ thông minh. Nếu có cơ hội làm việc với Đình Bắc, tôi sẽ rất hạnh phúc”, ông nhấn mạnh.

HLV Firdaus Kassim của U23 Singapore. ẢNH: MINH HOÀNG

Trước khi Văn Thuận ghi “bàn thắng vàng”, các học trò của HLV Kim Sang-sik đã bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn, trong đó có hai lần bóng tìm đến khung gỗ sau cú dứt điểm của Lê Vicktor và Nguyễn Thanh Nhàn. Dù thất bại, nhưng các tuyển thủ U23 Singapore xứng đáng nhận được lời khen, đặc biệt là những pha phản xạ xuất thần từ thủ môn Aizil Yazid.

HLV Kassim chia sẻ thêm: “Chúng tôi chỉ thiếu một chút tập trung ở tình huống dẫn đến bàn thua. Dù vậy, tôi tự hào về các học trò. U23 Singapore mang tới giải đấu một đội hình rất trẻ, nhưng họ đã thể hiện được tinh thần thi đấu sòng phẳng với U23 Việt Nam. Đây là bài học quý báu cho các cầu thủ của tôi”.

Như vậy, trận đấu cuối giữa U23 Singapore và U23 Bangladesh vào ngày 9-9 chỉ còn mang tính chất thủ tục, bởi U23 Bangladesh cũng đã bị loại sau hai thất bại. Trong khi đó, U23 Việt Nam với 6 điểm tuyệt đối tiếp tục giữ ngôi đầu bảng C và chỉ cần hòa U23 Yemen ở lượt cuối (ngày 9-9) là sẽ giành vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026.

HỮU THÀNH